Ženské vajíčka si vyberajú úspešné spermie na oplodnenie, tvrdí nová vedecká štúdia

14.6.2020 - Ľudské vajíčka si "vyberajú", ktorá spermia ich oplodní. Vyplýva to z novej štúdie, ktorej výsledky zverejnili v odbornom časopise Proceedings of the Royal Society."Ľudské vajíčka vylučujú chemikálie, známe ako chemoatraktanty, ktoré vytvárajú akúsi cestu z omrviniek, ktorá spermiám pomáha nájsť neoplodnené vajíčka," opísal autor štúdie John Fitzpatrick, asistent profesora z katedry zoológie na Štokholmskej univerzite.Dosiaľ však podľa neho nevedeli, že tieto chemikálie sa správajú inak v prítomnosti spermií od rôznych mužov, čím "v podstate vyberajú, ktorá spermia bude úspešná".Pri výskume podľa neho očakávali nejaký "partnerský efekt", no v polovici prípadov sa ukázalo, že vajíčka priťahovali viac spermie náhodných mužov, čo podľa vedca možno vysvetliť tým, že tieto chemické signály ženám pomáhajú vybrať viac geneticky kompatibilných partnerov.Jedným z hlavných faktorov v tomto prípade je hlavný histokompatibilný komplex. "Tieto gény sú v podstate o boji s infekciami, boji s chorobami a pomáhajú nášmu imunitnému systému. Čím rozmanitejšie tieto gény sú, tým rozmanitejšie sú aj infekcie, s ktorými dokážete bojovať. A ak má váš partner trochu inú kombináciu týchto génov, vytvoríte spolu potomka, ktorý dokáže bojovať s ešte väčšou paletou patogénov a chorôb," vysvetlil.A keďže cicavce, vrátane ľudí, sú naprogramované dať svojim potomkom čo najlepšiu šancu na prežitie, ľudské telá vyvinuli rôzne metódy odmeňovania najsilnejšieho, najrozmanitejšieho a najkompatibilnejšieho partnera, ako je to len možné.Vedci pri výskume použili zvyšnú folikulárnu tekutinu a spermie, ktoré zostali po asistovanej reprodukcii 16 párov v St. Mary's Hospital v anglickom Manchestri. Testovali vždy vzorky od dvoch párov súčasne, pričom vystavili spermie od jedného muža folikulárnej tekutine ich partnerky a potom tiež neznámej ženy. Spermie museli preplávať krížom cez Petriho misku a vedci následne spočítali tie, ktoré to dokázali. Zistili pritom, že vajíčka priťahujú o 18 až 40 % viac spermií od preferovaného muža.Spermie totiž majú receptory, ktoré reagujú na chemoatraktanty vo folikulárnej tekutine vajíčka, čo dokáže ovplyvniť, ako plávajú. "Na základe sily signálu dostanete rôzne reakcie v podobe toho, ako spermie reagujú na tieto chemické signály," uviedol ďalej Fitzpatrick s tým, že ak chce vajíčko, aby nejaká spermia takpovediac plávala v "rýchlom pruhu", pošle chemikálie, ktoré ju v tom podporia. Ak to nechce, môže poslať chemikálie, ktoré ju spomalia.Podľa Daniela Brisona z oddelenia reprodukčnej medicíny spomínanej Saint Mary's Hospital je myšlienka, že si vajíčka vyberajú spermie skutočne nová. Výskum toho, ako vajíčka a spermie interagujú by pritom mohol pomôcť zlepšiť liečbu neplodnosti a tiež pomôcť pochopiť niektoré v súčasnosti "nevysvetlené" prípady neplodnosti párov.Zhruba tretina prípadov klinickej neplodnosti má nevysvetlené príčiny, poznamenal Fitzpatrick, podľa ktorého im nové vedomosti môžu pomôcť pri hľadaní riešení.