Na území Číny odstránila firma Apple z ponuky dve aplikácie na prehrávanie podcastov

14.6.2020 - Firma Apple odstránila dve aplikácie na prehrávanie podcastov v Číne. Pocket Casts a Castro Podcasts už nie sú v ponuke na platforme App store na území Číny. Stalo sa tak po tom, ako čínsky Úrad pre kybernetický priestor (CAC) požadoval, aby aplikácie prestali ponúkať obsah, ktorý porušuje zákony o slobode prejavu."Sme presvedčení, že podcasty sú a mali by aj zostať slobodným médiom, bez vládnej cenzúry. Nebudeme na ich žiadosť cenzurovať obsah podcastov," uviedli zástupcovia Pocket Casts."Chápeme, že to znamená, že naša aplikácia pre iOS nebude prístupná v Číne, no cítime, že je to nevyhnutný krok, ktorý by mala spraviť každá spoločnosť, ktorá si cení otvorený distribučný model, vďaka ktorému sú podcasty výnimočné," dodali.Vysvetlili tiež, že im nepovedali žiadny konkrétny dôvod stiahnutia z ponuky, no podľa Castro Podcasts to môže súvisieť s propagáciou protestov v Hongkongu.Vlastná podcastová aplikácia od firmy Apple je v Číne stále dostupná, no podlieha striktným obmedzeniam.Organizácia GreatFire kritizujúca čínsku cenzúru súvisiacu s internetom označila odstránenie aplikácií za "znepokojujúci trend". "Apple nemá žiaden problém s odstránením aplikácií na podnet čínskej vlády - len v Číne ich už odstránili takmer tritisíc," uviedol hovorca GreatFire.Apple už dlhšie čelí kritike za "blízky vzťah" s čínskymi úradmi. Napríklad v októbri stiahli aplikáciu, ktorú hongkonskí protestujúci využívali na koordináciu. Dôvodom bolo údajné porušovanie zákona, no firma ani tamojšia polícia neprezradili, aký zákon mali na mysli.