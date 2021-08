Ženu obvinili zo špionáže pre Čínu, informátorom mal byť aj jej manžel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nemeckí spolkoví prokurátori obvinili ženu, podozrivú z toho, že bola informátorka čínskej tajnej služby. Klara K., ktorá má nemecké a talianske občianstvo, je manželka ďalšieho podozrivého - Klausa L., ktorého v júli zatkli rovnako za špionáž pre Čínu.Obvinenia voči obom vzniesli na súde už v máji. Podľa súdnych dokumentov je Klara K. obvinená z podporovania špionážnych aktivít jej manžela od roku 2010.Klaus L. je politológ a od roku 2001 viedol think tank. Podľa prokurátorov ho aj s manželkou kontaktovali zamestnanci čínskej spravodajskej služby, keď boli na prednáškovej ceste v Šanghaji v júni 2010.Dvojica je obvinená, že pravidelne do novembra 2019 tajnej službe odovzdával informácie pred a po štátnych návštevách či nadnárodných konferenciách. Dané informácie pochádzali najmä od „vysokopostavených účastníkov“, s ktorými boli v kontakte vďaka zmienenému think tanku.Cesty na stretnutia s čínskymi agentmi páru preplácali a tiež dostali odmenu.