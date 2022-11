Ženu v kaviarni dobodal nožom vlastný manžel, potom ušiel

7.11.2022 - Muž po konflikte v kaviarni v Bratislave bodol svoju manželku niekoľkokrát nožom. Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva.Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková, fyzický konflikt manželov sa odohral v sobotu 5. novembra podvečer v kaviarni v Petržalke. Rozhovor manželského páru vyústil až do fyzického napadnutia.„Po tom čo si manžel prisadol ku svojej manželke, niekoľkokrát ju bodol do zadnej strany krku a do chrbta. Následne ju ešte niekoľkokrát udrel,“ uviedla hovorkyňa.Muž po útoku ešte chvíľu v kaviarni pobudol, následne odišiel. Poškodenej spôsobil viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. V nočných hodinách hliadka podozrivého muža zadržala. Vyšetrovateľ ho obvinil a spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.