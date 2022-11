O2 tento rok prispieva k Vianociam zákazníkov. Získať môžu výhodnejšie nielen paušály, či domáci internet, ale aj atraktívne zariadenia

O2 pods ako ideálny vianočný darček

Ako získať zľavový kupón

Spoločnosť O2 bude tento rok prispievať svojim zákazníkom na vianočné darčeky. Každý zákazník, ktorý má v O2 aktivovaný fakturovaný program, predplatenú kartu alebo internet, získa 7. novembra 2022 do O2 aplikácie vianočný kupón, ktorý si môže premeniť na zľavu vo výške od 30 až do 276 eur v závislosti od zariadenia, ktoré si chce kúpiť. Takýto kupón získa zákazník za každý z aktivovaných programov, ktoré využíva.Zľavu v príslušnej hodnote si môže uplatniť na slúchadlá O2 pods, smartfóny Samsung Galaxy Z Flip4, Xiaomi 12 Lite 5G, Motorola Edge 30 Neo 5G, vysávač XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro alebo televízor Samsung TV 55" Crystal UHD.O2 ponúka svojim zákazníkom pod stromček ideálny vianočný darček - slúchadlá O2 pods. Nové O2 pods majú hlasového asistenta, bezdrôtové nabíjanie, dotykové ovládanie, automatické spárovanie s dosahom 10 metrov a výdrž batérie až 4 hodiny. Zákazník získa slúchadlá O2 pods v hodnote 49 eur po uplatnení zľavového kupónu za atraktívnu vianočnú cenu 19 eur.Zákazník nájde zľavový kupón v O2 aplikácii, kde sa mu zobrazí ako O2 príbeh. Po potvrdení tlačidla "Zobraziť zľavový kód" sa vygeneruje kupón s unikátnym kódom, ktorý zostane uložený v O2 aplikácii v sekcii Kupóny. Kupón si môže zákazník uplatniť na predajni alebo v e-shope. Na jedno zariadenie sa dá uplatniť jeden kupón. Zľavový kupón sa bude dať použiť do 30. januára 2023.