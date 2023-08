Ženy by v predčasných voľbách najčastejšie volili Hlas-SD, muži Smer a na druhom mieste sa zhodli

Na druhom mieste PS

20.8.2023 (SITA.sk) - Ženy by v parlamentných voľbách najčastejšie volili stranu Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) , hlasovalo by za ňu 19 percent z nich. Medzi mužským elektorátom dominuje Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) s 20 percentami.U mužov i žien je na druhom mieste hnutie Progresívne Slovensko (PS) . Medzi mužmi majú 17 percent voličov, medzi ženami o dve percentá viac.Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ. Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. až 14. augusta, na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov, ktorým bola položená otázka: „Skúste si prestaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali už teraz najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?".Respondentom bol predložený zoznam všetkých kandidujúcich subjektov, mohli si vybrať len jednu možnosť. U žien na treťom mieste skončil Smer-SD s 18 percentami, u mužov to bol Hlas-SD, za ktorý by hlasovalo 11 percent z nich.Ženy by do parlamentu posunuli aj hnutie Sme rodina so siedmimi percentami, no od mužských voličov by získalo štyri percentá. U nich sa na štvrtom mieste umiestnilo hnutie Republika , ktorému by svoj hlas odovzdalo 10 percent mužského voličstva. U voličiek Republika získala tri percentá hlasov.Koalícia OĽaNO a priatelia by aj u voličov, aj u voličiek prekročila sedempercentné kvórum pre koalície, keďže medzi ženami by za ňu hlasovalo sedem percent a medzi mužmi osem percent elektorátu. Muži i ženy by tiež poslali do NR SR stranu Sloboda a Solidarita , ktorá má medzi mužským voličstvom osempercentnú podporu, od žien by dostala päť percent hlasov.Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), za ktoré by zahlasovalo sedem percent mužov a šesť percent žien. Slovenskej národnej strane (SNS) , by svoj hlas odovzdalo päť percent žien a o percento viac mužov.