Šéfa SIS Aláča po výsluchu prepustili na slobodu

Viazaný mlčanlivosťou

Kolúzne dôvody väzby pominuli





Michala Aláča obvinili v rámci akcie Rozuzlenie. Obvinený je zo založenia zločineckej skupiny, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. V rovnakej veci je obvinený aj bývalý šéf SIS



Michala Aláča obvinili v rámci akcie Rozuzlenie. Obvinený je zo založenia zločineckej skupiny, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. V rovnakej veci je obvinený aj bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský , ktorého po výsluchu 19. augusta prepustili v neskorých večerných hodinách na slobodu. V kauze je obvinený aj šéf Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.

20.8.2023 (SITA.sk) - Riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča prepustili na slobodu. Po výsluchu a vykonaní potrebných úkonov ho zo zadržania prepustili v nedeľu o šiestej ráno. Pre viaceré médiá Aláč poskytol aj vyjadrenie.Ako vysvetlil, v piatok o desiatej sa dostavil na NAKA na žiadosť vyšetrovateľa.„Som viazaný povinnosťou mlčanlivosti, takže som sa mohol vyjadriť len k určitým skutočnostiam. Ostatné doplním potom, keď budem pani prezidentkou zbavený mlčanlivosti. Vo všeobecnosti skutok odmietam a všetky skutočnosti, ktoré sú v tom skutku opísané, budem vedieť vysvetliť po zbavení mlčanlivosti,“ uviedol Aláč s tým, nevidel žiaden dôvod na zadržanie.Ako ďalej informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, v trestnej veci obvineného Aláča a ďalších bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia so súhlasom dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. „Podľa dozorového prokurátora tak doposiaľ získané dôkazy plne odôvodňujú vznesenie obvinenia šiestim obvineným osobám. Obvinený Michal A. bol zadržaný z kolúznych dôvodov väzby, a to tak, aby mohli byť v lehote zadržania vykonané konkrétne procesné úkony. Po vykonaní týchto procesných úkonov bol so súhlasom službukonajúceho prokurátora prepustený zo zadržania, keďže kolúzne dôvody väzby pominuli," informovala prokuratúra s tým, že službukonajúci prokurátor sa však rovnako stotožnil s dôvodnosťou vedeného trestného stíhania.