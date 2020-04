Ženy majú byť v tejto situácii opatrné a radšej užívať antikoncepciu, vyzýva ich arcibiskup

Neželané tehotenstvá

Propaguje antikoncepciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ugandský arcibiskup Stephen Kazimba Mugalu vyzval v nedeľňajšej kázni ženy, aby v čase koronavírusu, keď sú ich muži stále doma, užívali antikoncepciu.Ide o prekvapivé slová zo strany najvyššieho predstaviteľa Rímskokatolíckej cirkvi v tejto krajine, ktoré sa hneď stretli s negatívnymi reakciami zo strany iných cirkevných predstaviteľov."Veľmi sa obávam toho, že po odznení tejto krízy bude mnoho, mnoho žien tehotných. Musíme dávať pozor. Chcel by som vás vyzvať, milé ženy, aby ste nezabudli užívať antikoncepciu, pretože nechceme neželané tehotenstvá," vyhlásil arcibiskup."Sú tam chlapi, jedia a robia ´tie´ veci. Buďte opatrné, pretože chlapi nie sú opatrní. Vy musíte byť opatrné," pokračoval Mugalu.Hoci jeho výroky nie sú k ženám veľmi citlivé, keďže na ne zvaľujú celú "vinu" za prípadné neželané tehotenstvá, kázeň vyvolala nevôľu ďalších ugandských cirkevných hodnostárov z iného dôvodu. Sú nahnevaní, že biskup z Kampaly, ktorý sa stal ugandským arcibiskupom len 1. marca, si dovolil propagovať antikoncepciu."Toto je len jeho pohľad na vec. Ale je to nemorálne. Postoj katolíckej cirkvi je jednoznačný: Žiadne umelé používanie antikoncepcie. Nepodporujeme žiadnu formu a žiadne metódy dnes tak moderného plánovaného rodičovstva. Nie je to akceptovateľné," vyjadril sa John Baptist Odama, metropolitný arcibiskup z ugandského mesta Gulu.