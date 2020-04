Vláda plánuje zmeny v dôchodkovom systéme, do druhého piliera mladí vstúpia automaticky

Zlepšenie informovanosti

Odstránenie diskriminácie

Dobrovoľné poistenie

19.4.2020 - Vláda zavedie automatický vstup do druhého dôchodkového piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou z druhého piliera vystúpiť. Zmeniť sa má aj nastavenie investičnej politiky v druhom pilieri tak, aby bol tento systém výnosnejší, a to zmenou umiestnenia úspor na trhoch a poplatkovej politiky.Kabinet chce tiež zjednodušiť doterajší odvodový a poistný systém v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Reformou všetkých pilierov dôchodkového systému sa zaväzuje zlepšiť finančnú udržateľnosť dôchodkového systému a zvýšiť dôchodky pre občanov. Vyplýva to z návrhu programového vyhlásenia vlády, ktorý v nedeľu schválila vláda.V prvom pilieri chce vláda Igora Matoviča zvýšiť dlhodobú udržateľnosť vzhľadom na demografický vývoj a posilniť spravodlivosť a transparentnosť systému. Udržateľnosť priebežného penzijného systému plánuje posilniť väzbou dôchodkových výdavkov na demografický vývoj.Zlepšiť sa má informovanosť občanov o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov prostredníctvom každoročného, elektronicky zasielaného informačného listu podľa vzoru holandskej „oranžovej obálky“.Dôchodkový systém chce kabinet stabilizovať prijatím ústavného zákona definujúceho základné parametre prvého aj druhého piliera. Vláda tiež zváži zavedenie nároku na predčasný starobný dôchodok pre poistencov, ktorí získali 40 rokov dôchodkového poistenia za obdobie výkonu práce, poberania materského a rodičovského príspevku a za obdobie samostatnej zárobkovej činnosti.Do vládneho programu sa dostal aj zámer presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu (napr. asignáciou odvodov).Odstrániť sa má diskriminácia pri výpočte dôchodkov pre ženy narodené v rokoch 1958 až 1960, ako aj nespravodlivosť spôsobená pri prepočítavaní starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2004. Kabinet plánuje upraviť podmienky poskytovania vdovského a minimálneho dôchodku a zvýšiť sirotské penzie o 20 percent.Súčasná vláda chce tiež umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať aj do fondov, ktoré investujú do výstavby nájomných bytov. Ďalším záväzkom vlády je to, že zváži spravodlivú valorizáciu minimálnych dôchodkov a starobných dôchodkov opätovné zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do druhého penzijného piliera.Kabinet chce zaviesť dobrovoľné nemocenské poistenie študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské. Predĺži tiež ochranné lehoty a zvýši príspevok v materstve a rodičovský príspevok pre študentky I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia, s tým, že budú poberať rodičovský príspevok vyššej kategórie.Predĺžiť sa má aj ochranná lehota pri otehotnení po strate zamestnania na 6 mesiacov a ochranná lehota pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie (stratili prácu), ak porodia do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia.„Vláda zavedie podporu budúcich matiek vo forme tehotenského príspevku vo výške 200 eur, ktorý sa poskytne každej študentke a nemocensky poistenej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva," uvádza sa vo vládnom programe. Materiál počíta aj s novým režimom utajeného tehotenstva, počas ktorého bude mať žena nárok na nemocenské dávky a môže požiadať o utajený pôrod.