Ženy odkladajú narodenie prvého dieťaťa do čoraz vyššieho veku, vieme ako sú na tom Slovenky

Najmladšie matky sú Bulharky

Výrazné regionálne rozdiely

Priemerný vek sa zvyšuje

5.4.2024 (SITA.sk) - Priemerný vek prvorodičiek sa zvyšuje v celej Európskej únii . Ženy odkladajú narodenie svojho prvého dieťaťa do čoraz vyššieho veku, kým v roku 2013 bol priemerný vek prvorodičiek 28,8, v roku 2022 stúpol na 29,7.Ako ďalej vyplýva z analýzy Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), mladšie ženy rodia prvýkrát spravidla v štátoch bývalého východného bloku a naopak staršie na západe. Najvyšší nárast bol v(o 2,1 roka) a(1,9). A ako na tom je Slovensko? Priemerný vek žien s prvým dieťaťom narástol najmenej práve na, o 0,4, v tesnom závese jes nárastom 0,5.Najmladšie matky s prvým dieťaťom majú v rámci únie(26,6),(27) a(27,3). Najstaršími prvorodičky sús vekom 31,7,s 31,6 a31,5."Na Slovensku existujú v priemernom veku prvorodičiek výrazné regionálne rozdiely. Na východe sú prvorodičky v priemere najmladšie, smerom na západ sa ich vek zvyšuje," konštatujú analytici ISA. Najmladšie matky prvého dieťaťa sú z okresov(22,8 rokov),(23,2) a(24)."Ide o okresy s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít. Mladšie prvorodičky tiež žijú skôr na vidieku a majú nižšie vzdelanie," hovoria ďalej analytici.Naopak najvyšší priemerný vek prvorodičiek vykazujú okresya to 32 rokov a30,5 roka."Súvisí to najmä s tým, že tu žije viac žien s vysokoškolským vzdelaním a vyššou mzdou. Práve tieto ženy najčastejšie odkladajú prvý pôrod na neskôr," vysvetľujú analytici inštitútu.Dlhodobý trend ukazuje, že od roku 1993 do roku 2022 sa priemerný vek prvorodičiek zvýšil vo všetkých okresoch Slovenska. Najmenej v okresoch(o 1,1 roka),(1,6) a(2,3), najviac v okresoch(8,2),(7,8) a(7,8).Odkladanie narodenia prvého dieťaťa podľa zistení ISA koreluje s nižším počtom narodených detí na úrovni okresov SR i štátov EÚ. Znamená to, že tam, kde ženy odkladajú narodenie prvého dieťaťa do vyššieho veku, sa rodí celkovo menej detí.