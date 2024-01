Ženy po menopauze ohrozuje vážne ochorenie pečene

Ako súvisí NAFLD so zmenami počas menopauzy

Menopauza súvisí s takmer 2,4 -násobne vyššou pravdepodobnosťou vzniku NAFLD

Na vine sú estrogény

Spoľahlivou pomocou pre pečeň sú esenciálne fosfolipidy

Tip redakcie

Pomôžu aj esenciálne fosfolipidy

16.1.2024 (SITA.sk) -Jedným z menej známych, no veľmi vážnych možných následkov je nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD). Charakteristické je pre ňu "stukovatenie" pečene, ktoré vzniká z iných príčin ako je konzumácia alkoholu.NAFLD je celosvetovo jednou z hlavných príčin ochorenia pečene. Postihuje až 30 % dospelých, pričom jej prevalencia u žien rastie.Vaječníky s pribúdajúcim vekom produkujú menej vajíčok, ich funkcia sa postupne utlmuje a v dôsledku toho sa znižuje tvorba hormónov estrogénu a progesterónu.A práve estrogén hrá, okrem iného kľúčovú úlohu aj v tom, ako a kam naše telo ukladá tuky, pričom s poklesom jeho hladiny sa môže začať hromadiť tuk v oblasti brucha a to následne vedie k vyššiemu riziku vzniku NAFLD.Odborníci majú čoraz viac dôkazov, ktoré hovoria o súvislosti menopauzy s progresiou a závažnosťou NAFLD. Výskyt tohto ochorenia u žien po menopauze sa zdá byť vyšší v porovnaní so ženami pred menopauzou.Ženy v reprodukčnom veku majú v porovnaní s mužmi nižšiu mieru výskytu NAFLD. Po nástupe menopauzy sa však prevalencia NAFLD u žien približuje k úrovni u mužov v porovnateľnom veku alebo ju dokonca prekonáva. Epidemiologické, klinické i experimentálne štúdie poukazujú na vyššie riziko NAFLD a vyššiu mieru vážnej fibrózy pečene u žien po menopauze v porovnaní so ženami pred menopauzou a tiež na to, že staršie ženy s NAFLD majú vyššiu úmrtnosť ako muži.Metaanalýza, o ktorej informuje odborný portál endocrineweb s odvolaním sa na článok v časopise Menopause, preukázala, že menopauza súvisí s takmer 2,4 -násobne vyššou pravdepodobnosťou vzniku NAFLD.Vedci identifikovali vhodné štúdie - také, ktoré zahŕňali dve skupiny, jednu postmenopauzálnych žien a jednu premenopauzálnych žien. Z 587 článkov vybraných na preskúmanie zahrnuli nezávislí výskumníci 12 štúdií, ktoré spĺňali ich kritériá. Následná metaanalýza týchto štúdií odhalila významnú súvislosť medzi menopauzou a NAFLD so súhrnným pomerom rizika 2,37. Tento vzťah pritom pretrval aj v metaanalýze šiestich štúdií, ktorá zohľadňovala vek a metabolické faktory. V nej bol súhrnný pomer rizika 2,19.Ochorenie sa pritom môže postupne rozvinúť z ľahkej steatózy do nealkoholového zápalu pečene (steatohepatitídy) až do fibrózy a cirhózy či dokonca viesť k hepatocelulárnemu karcinómu.Zmeny reprodukčných hormónov podľa vedcov súvisia s rozvojom a/alebo progresiou NAFLD u žien, pričom ženy so syndrómom polycystických vaječníkov a ženy s nedostatkom estrogénov sú vystavené zvýšenému riziku.Odborníci dávajú nižšie hladiny estradiolu (jeden z troch hlavných estrogénov, pozn. red.) v sére do súvislosti s nealkoholovou steatohepatitídou (NASH) u postmenopauzálnych žien. Upozorňujú však, že sú potrebné ďalšie dáta. Okrem nedostatku estrogénov sa u postmenopauzálnych žien ukazuje aj relatívny nadbytok androgénov a pokles proteínu viažuceho pohlavné hormóny. Zdá sa, že tieto hormonálne zmeny sa navzájom ovplyvňujú s nárastom brušnej tukovej hmoty, ktorý sa tiež objavuje u postmenopauzálnych žien, a so starnutím, pričom obe úzko súvisia so závažnosťou a progresívnymi formami NAFLD.Prechod do nealkoholovej steatohepatitídy (NASH) je kľúčovým rizikovým faktorom cirhózy, hepatocelulárneho karcinómu a kardiovaskulárnych príhod. NAFLD je navyše v súčasnosti hlavnou indikáciou na transplantáciu pečene u žien bez hepatocelulárneho karcinómu.Klinicky overené výhody v liečbe ochorení pečene poskytujú fosfolipidy s vysokým obsahom fosfatidylcholínov, ktoré sú zdrojom esenciálnych mastných kyselín.Fosfatidylcholíny tvoria základný stavebný prvok bunkových membrán a zúčastňujú sa na mnohých dôležitých procesoch. Podieľajú sa napríklad na metabolizme tukov a cholesterolu.Ako sa preukázalo vo výskumných štúdiách, esenciálne fosfolipidy dodávané do tela sa začleňujú do poškodených bunkových membrán pečeňových buniek a prispievajú k regenerácii pečene tým, že zvyšujú metabolickú aktivitu hepatocytov a stimulujú ich regeneráciu.Pozitívny účinok doplnkového užívania esenciálnych fosfolipidov s vysokou koncentráciou fosfatidylcholínu sa v prípade lieku Essentiale® potvrdil pri liečbe ochorení pečene rôzneho pôvodu.Regeneráciu pečene môže významne podporiť každodenné užívanie 1 800 mg esenciálnych fosfolipidov počas jedla.Režimové opatrenia (diéta a zvýšená fyzická aktivita) sú najčastejším odporúčaním pri stukovatenej pečeni. Okrem toho je možné jej pomôcť aj pomocou esenciálnych fosfolipidov. Ak sa snažíte o riešenie problému so stukovatenou pečeňou, môžete zvážiť užívanie Essentiale® 300 mg, voľnopredajného lieku. Tento liek obsahuje prírodné zlúčeniny podobné fosfolipidom, ktoré sa vyskytujú v tele. Esenciálne fosfolipidy zahŕňajú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou buniek pečene a prispievajú k ich regenerácii a lepšej funkcii. Týmto spôsobom sa zlepšujú metabolické procesy v pečeni. Veľkou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky. Odporúčaná dĺžka užívania by mala byť najmenej 1 - 3 mesiace. Trvanie liečby môže tiež určiť individuálne lekár na základe zdravotného stavu pacienta.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.