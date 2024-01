Fico sa v Maďarsku stretol s Orbánom. Naše záujmy sú na 99 percent rovnaké, vyhlásil maďarský premiér (foto)

Dôležitá suverenita

Takmer totožné záujmy

Potenciál vo V4

S obmedzením práv Maďarska nesúhlasí

16.1.2024 (SITA.sk) - Slovensko má s Maďarskom rovnaký názor na budúcnosť EÚ vojnu na Ukrajine , migráciu a tiež na fungovanie V4 . Uviedol to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), ktorý v utorok absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Maďarska a v Budapešti sa stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom . Slovenský premiér by si želal, aby ďalšia éra spolupráce s maďarskom bola érou úprimne myslených nenávratných pôžičiek."Tak, ako sme bez akýchkoľvek bočných úmyslov pomohli na hraniciach, takisto vnímame veľkú pomoc, ktorú momentálne maďarská armáda poskytuje Slovensku v podobe ochrany vzdušného priestoru," uviedol Fico s tým, že toto je jeden z prejavov úprimných a nenávratných pôžičiek, na ktorých by chcel zakladať ďalšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Maďarskom.Ako Fico uviedol v súvislosti s migráciou, obidve krajiny odmietajú formu migračného paktu, keď bude niekto prikazovať buď zobrať migrantov, alebo za každého z nich zaplatiť 20-tisíc eurovú pokutu."Myslíme si, že krajiny majú byť natoľko suverénne, aby sa sami mohli rozhodnúť, akú formu solidarity prejavia," vyhlásil Fico. Maďarský premiér doplnil, že pre obe krajiny je dôležitá suverenita."Zo strany Maďarska sa netešíme iniciatívam z Bruselu o vytvorenie superštátu, netešíme sa ani snahám, ktoré chcú legitimizovať ilegálnu migráciu. Chceme strážiť a ochrániť naše hranice. My chceme povedať, koho pustíme do našich krajín," vyhlásil Orbán a vyzdvihol pomoc slovenských policajtov na južnej hranici Maďarska.Orbán požiadal o pomoc na hraniciach aj do budúcnosti, pričom na oplátku bude Maďarsko prispievať od začiatku tohto roka k ochrane slovenského vzdušného priestoru. Predsedovia vlády sa zhodli aj v postoji k vojne na Ukrajine."Sme presvedčení, že Ukrajina nemá vojenské riešenie a stratégia, ktorá je momentálne nastavená voči Ukrajine nefunguje," uviedol Fico.Maďarský premiér uviedol, že záujmy Slovenska a Maďarska minimálne do 99 percent ukazujú tým istým smerom. Obe strany sa podľa jeho slov posilňujú ohľadom fyzickej, hospodárskej a energetickej bezpečnosti. Ako ďalej pokračoval Fico, je veľkou tragédiou, že V4 bola zámerne znefunkčnená.V spolupráci krajín V4 vidia predsedovia vlády veľký potenciál, a preto budú žiadať o čo najskoršie stretnutie premiérov krajín V4. Premiéri sa zhodli aj v predpokladaní budúcnosti EÚ, pokiaľ ide o právo veta členských štátov."Ak sa členským štátom zoberie právo veta, a bude sa rozhodovať väčšinou, to je začiatok konca EÚ. Ide o diktát veľkých voči malým. Naše možnosti na ochranu vnútroštátnych záujmov budú oslabené," vyhlásil Fico a dodal, že si s Orbánom vymenili aj množstvo konkrétnych informácií o štruktúre biznisu v Maďarsku a na Slovensku a aj to, aké hendikepy majú obe krajiny."Uznávame nevyhnutnosť atómovej energie pre dosahovanie energetickej sebestačnosti, čo nie vždy platí v iných štátoch sveta," dodal Fico.Obaja premiéri súčasne s nevôľou pozorujú dianie v Európskom parlamente EP )."EP chce prijať v stredu rezolúciu, ktorá má upozorňovať na určité procesy, ktoré na Slovensku prebiehajú v súvislosti so zmenou Trestného zákona Trestného poriadku a zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry ," pripomenul Fico a dodal, že je to iniciatívou slovenských opozičných europoslancov s cieľom poškodiť krajinu a vládu."Ak ide o Maďarsko, objavujú sa návrhy a rezolúcie, ktoré vyzývajú k tomu, že má dôjsť dokonca až k návrhom na odobratie hlasovacích práv alebo iných dôležitých momentov, ktoré členská krajina EÚ má. Ako tu stojím, poviem to úplne presne. Ak budem predsedom vlády SR, nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby krajina bola potrestaná za to, že bojuje za svoju suverenitu a za národnoštátne záujmy," zdôraznil slovenský premiér a dodal, že na akékoľvek obmedzenie práv Maďarska je potrebný súhlas všetkých členských štátov EÚ."Ja, Robert Fico, predseda vlády SR hovorím, že nikdy nebudem súhlasiť s takýmto útokom na Maďarsko, pretože sa to prieči s mojím pohľadom na význam suverenity a ochrany národnoštátnych záujmov jednotlivých členských štátov EÚ," uzavrel Fico s tým, že Slovensko a Maďarsko pripravuje ďalší zoznam spoločných aktivít a projektov, ktoré sú osožné pre obe krajiny.