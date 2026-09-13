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13. septembra 2026
Mnohí ľudia sú na trhu práce aktívni aj v staršom veku, o zamestnanie sa uchádzajú i na dôchodku
Pracovný portál Profesia.sk od začiatku tohto roka do 7. septembra 2026 zaznamenal presne 12 231 reakcií od uchádzačov nad 63 rokov. Uchádzači o prácu sú aj v seniorskom veku na trhu práce stále ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Pracovný portál Profesia.sk od začiatku tohto roka do 7. septembra 2026 zaznamenal presne 12 231 reakcií od uchádzačov nad 63 rokov.
Uchádzači o prácu sú aj v seniorskom veku na trhu práce stále aktívni. Od začiatku tohto roka reagovali uchádzači nad 63 rokov na ponuky zverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk viac ako 12 000-krát. Najčastejšie sa zaujímali o prácu operátora výroby, predavača, skladníka, administratívneho pracovníka či vodiča. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá pracovný portál prevádzkuje.
Pracovný portál od začiatku tohto roka do 7. septembra 2026 zaznamenal presne 12 231 reakcií od uchádzačov nad 63 rokov. Predstavuje to 0,69 % zo všetkých reakcií, pri ktorých uchádzači uviedli v životopise vek. Pritom za celý vlaňajší rok bolo týchto reakcií 0,52 %, podiel starších uchádzačov o prácu teda rastie. Podľa pracovného portálu to naznačuje, že čoraz viac ľudí aj v dôchodkovom veku ostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
Uchádzači nad 63 rokov v tomto roku najčastejšie reagovali na ponuky na prácu operátora výroby. Od začiatku roka na túto pozíciu odoslali 1 360 reakcií. Nasledovala práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali uchádzači nad 63 rokov, dosiahol 1 388 eur. „Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávatelia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov,“ spresnil pracovný portál.
Uchádzači o prácu v seniorskom veku sa zaujímali aj o lepšie platené profesie, no zriedkavejšie. Spomedzi pozícii, na ktoré odoslali aspoň 15 reakcií, bola najvyššia priemerná ponúkaná mzda v prípade výkonných riaditeľov (4 910 eur), výrobných riaditeľov (4 140 eur) a finančných riaditeľov (3 540 eur). Atraktívne podľa pracovného portálu boli aj pozície manažérov kvality, technických manažérov či vedúcich výroby.
Zdroj: SITA.sk - Mnohí ľudia sú na trhu práce aktívni aj v staršom veku, o zamestnanie sa uchádzajú i na dôchodku © SITA Všetky práva vyhradené.
Uchádzači o prácu sú aj v seniorskom veku na trhu práce stále aktívni. Od začiatku tohto roka reagovali uchádzači nad 63 rokov na ponuky zverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk viac ako 12 000-krát. Najčastejšie sa zaujímali o prácu operátora výroby, predavača, skladníka, administratívneho pracovníka či vodiča. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá pracovný portál prevádzkuje.
Pracovný portál od začiatku tohto roka do 7. septembra 2026 zaznamenal presne 12 231 reakcií od uchádzačov nad 63 rokov. Predstavuje to 0,69 % zo všetkých reakcií, pri ktorých uchádzači uviedli v životopise vek. Pritom za celý vlaňajší rok bolo týchto reakcií 0,52 %, podiel starších uchádzačov o prácu teda rastie. Podľa pracovného portálu to naznačuje, že čoraz viac ľudí aj v dôchodkovom veku ostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
Uchádzači nad 63 rokov v tomto roku najčastejšie reagovali na ponuky na prácu operátora výroby. Od začiatku roka na túto pozíciu odoslali 1 360 reakcií. Nasledovala práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali uchádzači nad 63 rokov, dosiahol 1 388 eur. „Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávatelia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov,“ spresnil pracovný portál.
Uchádzači o prácu v seniorskom veku sa zaujímali aj o lepšie platené profesie, no zriedkavejšie. Spomedzi pozícii, na ktoré odoslali aspoň 15 reakcií, bola najvyššia priemerná ponúkaná mzda v prípade výkonných riaditeľov (4 910 eur), výrobných riaditeľov (4 140 eur) a finančných riaditeľov (3 540 eur). Atraktívne podľa pracovného portálu boli aj pozície manažérov kvality, technických manažérov či vedúcich výroby.
Zdroj: SITA.sk - Mnohí ľudia sú na trhu práce aktívni aj v staršom veku, o zamestnanie sa uchádzajú i na dôchodku © SITA Všetky práva vyhradené.
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