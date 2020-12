Ženy v Argentíne si môžu vydýchnuť, parlament odklepol legalizáciu interrupcií

Za interrupciu môžu byť ženy stíhané

Jeden z najprísnejších zákonov na svete

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci v dolnej komore argentínskeho parlamentu v piatok schválili návrh zákona, ktorý by legalizoval interrupcie vo väčšine prípadov. Legislatíva, ktorá reaguje na dlhodobé požiadavky aktivistov za ženské práva, umožňuje interrupciu do 14. týždňa tehotenstva. Ešte ju musí odobriť Senát, pričom sa očakáva, že o tom bude diskutovať pred koncom tohto roka. Vyhliadky zákona však zostávajú nejasné.O návrhu, ktorý má podporu prezidenta Alberta Fernándeza , diskutovali poslanci vo štvrtok a do skorého piatkového rána. Napokon ho schválili v pomere hlasov 131 za, 117 proti a šesť sa zdržalo hlasovania.Na základe súčasných zákonov môžu mnohé ženy, ktoré podstúpia umelé prerušenie tehotenstva, a ľudia, ktorí im pri zákroku pomáhajú, čeliť stíhaniu. Výnimky majú len prípady tehotenstva v dôsledku znásilnenia alebo keď predstavuje riziko pre zdravie matky.Podporovatelia dekriminalizácie interrupcií, ktorí strávili noc pred budovou parlamentu v Buenos Aires, výsledky hlasovania prijali s radosťou a jasotom. Mnohí mali na tvárach rúška zelenej farby, ktorá sa stala symbolom ich hnutia.Stovky metrov ďalej sa zase zišli stovky oponentov kroku oblečení v bledomodrej a so štátnymi vlajkami, ktorí po vyhlásení výsledky odsúdili a niektorí dokonca plakali.Latinská Amerika má niektoré z najprísnejších interrupčných zákonov na svete. Hlavné mesto Mexika, Kuba a Uruguaj patria k málo miestam v regióne, kde ženy môžu absolvovať umelé prerušenie tehotenstva do 12 týždňov bez ohľadu na okolnosti.