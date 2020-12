Na východe Slovenska vyčíňajú podvodníci, poľahky získajú údaje k vašim účtom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - V Prešovskom kraji zaevidovali niekoľko prípadov podvodu, ktorý sa tvári ako technická podpora z Microsoftu . Ako informovala prešovská krajská polícia, anglicky hovoriaci pracovník napríklad za účelom poskytnutia technickej podpory pri oprave systémových chýb, resp. inštalácie nových aplikácií, získa vzdialený prístup do počítačov.Tí, ktorí tomu uveria, prichádzajú o nemalé peniaze. Páchateľ im totiž zablokuje počítač a následne žiada, aby osoba za uvoľnenie obsahu zaplatila prostredníctvom internet banking z napadnutého počítača, čím páchateľ získava prístup aj do bankového účtu osoby.V Kežmarku majú jeden prípad. Obeťou sa stala 26-ročná žena, ktorú presvedčili, že sa stala obeťou hackerského útoku. Na ich podnet si stiahla aplikáciu do mobilu, cez ktorú sa dostali do jej bankovej aplikácie a previedli si 500 eur. Ďalšie dva prípady evidujú v Poprade.V prvom ponúkli mužovi doživotnú softvérovú ochranu jeho počítača v hodnote 5 eur. Postupne od neho získavali údaje o jeho platobnej karte. Ako uviedla polícia, muž nakoniec podozrivý hovor ukončil. Opakovane sa ho ešte pokúšali kontaktovať z niekoľkých čísel. Peniaze sa im získať nepodarilo.V druhom prípade ženu kontaktovali prostredníctvom aplikácie Viber. Vylákali od nej údaj z občianskeho preukazu a k platobným kartám. Prišla o 300 eur. Dva prípady riešia aj v Prešove.