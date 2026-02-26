|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
Denník - Správy
Zepter ôsmykrát medzi najlepšími: Zisk pečate Superbrands potvrdzuje kvalitu
Zisk ôsmeho titulu upevňuje jej postavenie nezlomného lídra na trhu, ktorý dokáže spojiť medicínsky výskum s potrebami moderných domácností. Spoločnosť Zepter International opätovne ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Zisk ôsmeho titulu upevňuje jej postavenie nezlomného lídra na trhu, ktorý dokáže spojiť medicínsky výskum s potrebami moderných domácností.
Spoločnosť Zepter International opätovne obhájila svoju pozíciu v biznise medzi exkluzívnymi značkami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Už po ôsmykrát získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia, ktoré je celosvetovo uznávaným potvrdením výnimočnosti, inovácie a dôvery spotrebiteľov. A tak v čase rýchlo sa meniacich trendov zostáva Zepter synonymom pre stabilitu a výnimočnú technológiu, ktorá je navyše aj vedecky podložená. Zepter je na Slovensku vnímaný aj ako brand, ktorý nielen hovorí o starostlivosti o naše zdravie a lepší životný štýl, ale zároveň je jeho garantom.
Ocenenie Superbrands nie je len o číslach, ale predovšetkým o príbehu značky, ktorú odborná porota aj verejnosť vnímajú ako lídra vo svojej oblasti. "Zisk tejto pečate už po ôsmykrát svedčí o tom, že firma nie je len predajcom produktov, ale partnerom pre zdravší životný štýl tisícok slovenských rodín,” hovorí na úvod Bianca Sierra Boy, brand riaditeľka spoločnosti Zepter International pre SR.
Značka si dlhodobo buduje meno na pilieroch medicínskeho výskumu a špičkového inžinierstva. Či už ide o svetelnú terapiu Bioptron, systémy na filtráciu vody a vzduchu, alebo riad pre zdravé varenie, spoločným menovateľom je prevencia. Práve tento "ľudský" aspekt – snaha zlepšiť kvalitu každodenného života – je kľúčom k dlhodobému úspechu.
"Získať ocenenie ôsmykrát je pre nás zároveň veľkým záväzkom. Znamená pre nás potvrdenie, že cesta, ktorou ideme – spájanie najmodernejšej vedy s reálnymi potrebami ľudí – je správna. Za každým jedným certifikátom vidím tváre našich spokojných klientov a prácu nášho tímu, ktorý do značky vkladá nielen odbornosť, ale aj srdce. Stabilita v dnešnom svete nie je samozrejmosť, a preto nás teší, že pre našich zákazníkov sme pevnou istotou v starostlivosti o to najcennejšie, čo majú a tým je zdravie," nadväzuje na zisk pečate Bianca Sierra Boy.
Zepter ocenením dokazuje, že dokáže držať krok s inováciami a zároveň si zachovať osobný prístup cez sieť odborných poradcov a showroomov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a ďalších kanceláriách v rôznych mestách po celom Slovensku. Podľa spoločnosti je tento úspech výsledkom synergie medzi globálnym výskumom v ôsmich vlastných európskych továrňach a lokálnym porozumením slovenskému zákazníkovi. Zepter sa tak stáva prirodzenou súčasťou nielen nemocníc a komerčných priestorov, ale najmä moderných domácností a taktiež kancelárií, ktoré hľadajú udržateľnosť a kvalitu.
Zepter International je nadnárodná spoločnosť, ktorá vyrába a predáva exkluzívny spotrebný tovar najvyššej kvality po celom svete. Od svojho založenia v roku 1986 sa zameriava na ochranu zdravia a zlepšovanie životného štýlu. Svoje produkty vyrába v ôsmich vlastných závodoch v Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku, pričom kombinuje tradičnú európsku precíznosť s najnovšími vedeckými poznatkami. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom moderných showroomov a siete vyškolených poradcov.
Okrem toho však Zepter International aktívne podporuje zdravý životný štýl aj v oblasti športu. Minulý rok oznámila spoločnosť spoluprácu s profesionálnym futbalovým klubom SK Slavia Praha a stali sa oficiálnymi partnermi. Hráči a fyzioterapeuti SK Slavia Praha využívajú čističky vzduchu Therapy Air iON, ktoré sú nielen v šatniach, ale aj v zázemí klubu a skyboxoch, kde rovnako chránia aj fanúšikov, ďalej lampy BIOPTRON MEDALL a BIOPTRON PRO 1, či osobné ionizátory Myion Z PRO, ktoré majú všetci hráči. Klub čoskoro dostane aj čističky vody Edelwasser. Všetky tieto spomínané produkty vyrába a distribuuje výhradne spoločnosť Zepter.
Viac informácií nájdete na stránke Zepter.
