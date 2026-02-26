Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Nedotknuté dorazí až k vášmu stolu. Kvalitné mäso z Lidla spĺňa prísne pravidlá


Tagy: Mäso PR

Každý kus mäsa, ktorý sa dostane k zákazníkom, musí spĺňať prísne národné aj európske legislatívne požiadavky a prejsť povinnou veterinárnou kontrolou. Obchodný reťazec však ide ešte ďalej a ...



dsc09551 2 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Každý kus mäsa, ktorý sa dostane k zákazníkom, musí spĺňať prísne národné aj európske legislatívne požiadavky a prejsť povinnou veterinárnou kontrolou. Obchodný reťazec však ide ešte ďalej a realizuje aj vlastné interné kontroly priamo na farmách. Mäso z Lidla je balené v špeciálnych hygienických obaloch, vďaka čomu zostáva absolútne nedotknuté a pripravené priamo na vaše použitie.


Reťazce, vrátane Lidla, dbajú na to, aby každý jeden kus mäsa – bez ohľadu na to, či pochádza zo Slovenska alebo inej krajiny Európskej únie – spĺňal najvyššie kvalitatívne štandardy. Pôvod mäsa pritom nie je jediným kritériom kvality. Rozhodujúce sú dodržané postupy, kontrola a bezpečnosť počas celého výrobného procesu. "Mäso musí prejsť kontrolou v každej fáze – od chovu zvieraťa, cez porážku, spracovanie až po balenie a distribúciu do obchodnej siete. Dodržiavanie legislatívy je základ, no pridanou hodnotou je napríklad aj dôraz na welfare chov zvierat," vysvetľuje Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Kvalita a priaznivé ceny, ktoré sa v Lidli oplatia


Lidl prináša mäso, ktoré je čerstvé, kvalitné a absolútne NEDOTKNUTÉ. Tento prístup reaguje na rastúce požiadavky zákazníkov na bezpečnosť a transparentnosť pri nákupe potravín a prináša vyšší štandard ochrany, dlhšiu čerstvosť a istotu kvality. Vďaka tomu si môžete byť istí, že si domov odnášate mäso v bezchybnom stave.

Na pultoch teraz nájdete napríklad bravčové plece bez kosti v celku, balenie bravčovej krkovičky či mleté bravčové mäso. Zo širokej ponuky si jednoducho vyskladáte menu presne podľa vašich predstáv – a to za výhodnú cenu. Nedávno diskont pristúpil aj k zníženiu bežných cien celého sortimentu slovenského bravčového mäsa, vďaka čomu ho kúpite výhodnejšie až do 25%. Okrem toho všetko bravčové mäso v stálom sortimente Lidla pochádza zo Slovenska. Kvalitné mäso tak zostáva dostupné širokému spektru zákazníkov, bez kompromisov a v nedotknutom stave.

Zákazníci sledujú najmä cenu


Preferencie slovenských spotrebiteľov sa v posledných rokoch výrazne menia. Vplyvom inflácie a energetickej krízy sa do popredia dostáva najmä cena.

"Kúpyschopnosť na Slovensku patrí v rámci Európskej únie dlhodobo k najnižším, a preto je tlak na cenu výraznejší než v minulosti. Pri mäse zohráva pre časť zákazníkov väčšiu rolu cena a vnímaná kvalita než samotný pôvod," dopĺňa Krajčovič. Zákazníci využívajú možnosť mäso zamraziť, predzásobiť sa počas výhodných ponúk a spotrebovať ho postupne.

Lokálni dodávatelia, kvalita a dostupné ceny


Popri dôraze na prísnu kontrolu kvality a dostupné ceny Lidl dlhodobo rozvíja spoluprácu so slovenskými dodávateľmi a regionálnymi producentmi. Cieľom je, aby mali zákazníci na pultoch čo najširší výber domácich výrobkov, ktoré spĺňajú rovnaké vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a transparentnosti ako produkty z iných krajín EÚ. Spolupráca s lokálnymi partnermi zároveň umožňuje skrátiť cestu potravín od výrobcu k zákazníkovi, podporovať regionálnu ekonomiku a zachovať dostupnosť kvalitných potravín pre čo najširší okruh spotrebiteľov. Lidl zdôrazňuje, že podpora slovenských dodávateľov ide ruka v ruke s jeho snahou ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné potraviny bez kompromisov a navyše, NEDOTKNUTÉ.

Bravčové plece, cena za 1 kg, Lidl, 4,49 €
Bravčová krkovička, cena za 1kg, Lidl, 4,99 €
Bravčové mleté mäso, 400 g, Lidl, 2,49 €

Zdroj: SITA.sk - Nedotknuté dorazí až k vášmu stolu. Kvalitné mäso z Lidla spĺňa prísne pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mäso PR
