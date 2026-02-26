|
Nedotknuté dorazí až k vášmu stolu. Kvalitné mäso z Lidla spĺňa prísne pravidlá
Každý kus mäsa, ktorý sa dostane k zákazníkom, musí spĺňať prísne národné aj európske legislatívne požiadavky a prejsť povinnou veterinárnou kontrolou. Obchodný reťazec však ide ešte ďalej a ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Každý kus mäsa, ktorý sa dostane k zákazníkom, musí spĺňať prísne národné aj európske legislatívne požiadavky a prejsť povinnou veterinárnou kontrolou. Obchodný reťazec však ide ešte ďalej a realizuje aj vlastné interné kontroly priamo na farmách. Mäso z Lidla je balené v špeciálnych hygienických obaloch, vďaka čomu zostáva absolútne nedotknuté a pripravené priamo na vaše použitie.
Reťazce, vrátane Lidla, dbajú na to, aby každý jeden kus mäsa – bez ohľadu na to, či pochádza zo Slovenska alebo inej krajiny Európskej únie – spĺňal najvyššie kvalitatívne štandardy. Pôvod mäsa pritom nie je jediným kritériom kvality. Rozhodujúce sú dodržané postupy, kontrola a bezpečnosť počas celého výrobného procesu. "Mäso musí prejsť kontrolou v každej fáze – od chovu zvieraťa, cez porážku, spracovanie až po balenie a distribúciu do obchodnej siete. Dodržiavanie legislatívy je základ, no pridanou hodnotou je napríklad aj dôraz na welfare chov zvierat," vysvetľuje Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Lidl prináša mäso, ktoré je čerstvé, kvalitné a absolútne NEDOTKNUTÉ. Tento prístup reaguje na rastúce požiadavky zákazníkov na bezpečnosť a transparentnosť pri nákupe potravín a prináša vyšší štandard ochrany, dlhšiu čerstvosť a istotu kvality. Vďaka tomu si môžete byť istí, že si domov odnášate mäso v bezchybnom stave.
Na pultoch teraz nájdete napríklad bravčové plece bez kosti v celku, balenie bravčovej krkovičky či mleté bravčové mäso. Zo širokej ponuky si jednoducho vyskladáte menu presne podľa vašich predstáv – a to za výhodnú cenu. Nedávno diskont pristúpil aj k zníženiu bežných cien celého sortimentu slovenského bravčového mäsa, vďaka čomu ho kúpite výhodnejšie až do 25%. Okrem toho všetko bravčové mäso v stálom sortimente Lidla pochádza zo Slovenska. Kvalitné mäso tak zostáva dostupné širokému spektru zákazníkov, bez kompromisov a v nedotknutom stave.
Preferencie slovenských spotrebiteľov sa v posledných rokoch výrazne menia. Vplyvom inflácie a energetickej krízy sa do popredia dostáva najmä cena.
"Kúpyschopnosť na Slovensku patrí v rámci Európskej únie dlhodobo k najnižším, a preto je tlak na cenu výraznejší než v minulosti. Pri mäse zohráva pre časť zákazníkov väčšiu rolu cena a vnímaná kvalita než samotný pôvod," dopĺňa Krajčovič. Zákazníci využívajú možnosť mäso zamraziť, predzásobiť sa počas výhodných ponúk a spotrebovať ho postupne.
Popri dôraze na prísnu kontrolu kvality a dostupné ceny Lidl dlhodobo rozvíja spoluprácu so slovenskými dodávateľmi a regionálnymi producentmi. Cieľom je, aby mali zákazníci na pultoch čo najširší výber domácich výrobkov, ktoré spĺňajú rovnaké vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a transparentnosti ako produkty z iných krajín EÚ. Spolupráca s lokálnymi partnermi zároveň umožňuje skrátiť cestu potravín od výrobcu k zákazníkovi, podporovať regionálnu ekonomiku a zachovať dostupnosť kvalitných potravín pre čo najširší okruh spotrebiteľov. Lidl zdôrazňuje, že podpora slovenských dodávateľov ide ruka v ruke s jeho snahou ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné potraviny bez kompromisov a navyše, NEDOTKNUTÉ.
Bravčové plece, cena za 1 kg, Lidl, 4,49 €
Bravčová krkovička, cena za 1kg, Lidl, 4,99 €
Bravčové mleté mäso, 400 g, Lidl, 2,49 €
