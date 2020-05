Zhruba polovica používateľov internetu si nevie skontrolovať, či neprišli o prihlasovacie údaje

Bezpečné ukladanie hesiel

Pomôžu silné heslá

31.5.2020 - Svoje vlastné heslá si vytvára 83 % používateľov, no až 54 % nevie, ako si skontrolovať, či nedošlo k úniku ich prihlasovacích údajov. Vyplýva to z novej správy spoločnosti Kaspersky o ochrane digitálneho súkromia.Heslá sú najbežnejšou overovacou metódou, ako však pripomína Kaspersky, fungujú len v prípade, ak ich je ťažké prelomiť a sú tajné.Preto je dôležité byť nielen neustále kreatívny pri ich vytváraní, ale hlavne ich uchovávať v bezpečí a hľadať možnosti, čo robiť, ak ich niekto prelomí alebo odcudzí.Viac ako polovica (55%) používateľov tvrdí, že si všetky svoje heslá pamätá, jeden z piatich (19%) ich má napísané, uložené v súbore či dokumente v počítači a 18 % napríklad využíva na ukladanie svojich hesiel prehliadače v počítačoch, smartfónoch či tabletoch.Zistenia zo správy Bránime digitálne súkromie: nová úroveň osobnej ochrany zdôrazňujú potrebu bezpečnejšieho ukladania hesiel.Na zabezpečenie väčšej ochrany si tiež okrem toho používatelia môžu kontrolovať, či im neunikli heslá, a to viacerými spôsobmi.Existujú služby ako napríklad Have I been Pwnd? s databázou, v ktorej si používatelia môžu overiť, či ich heslá neboli súčasťou verejne známych únikov informácií či iných únikov dát."Spotrebitelia môžu kontrolovať šírenie osobných údajov, vrátane informácií o tom, ktoré heslá mohli uniknúť. A nie je to len pre dobrý pocit 'byť si toho vedomý', taktiež to umožňuje jednotlivcom prijať tie správne opatrenia na zníženie rizika akéhokoľvek narušenia súkromia na minimum – spolu so všetkými ďalšími možnými dôsledkami," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.Odborníci z Kaspersky odporúčajú používateľom pri zabezpečovaní ich hesiel, aby napríklad minimalizovali počet ľudí, s ktorými zdieľajú prihlasovacie údaje, a nikdy nenechávali heslá tam, kde by ich mohol nájsť niekto iný. Spoľahlivým riešením sú aj silné a komplexné heslá.Informácie agentúre SITA poskytol Michal Húska zo spoločnosti Grayling Slovakia