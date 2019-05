Žiaci si pripomenuli Deň biodiverzity – sviatok prírodnej rozmanitosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Deň biodiverzity, ktorý 21. mája 2019 organizovala Nadácia Ekopolis a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS,a.s.) pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity sa niesol v duchu aktivít zameraných na poznávanie biodiverzity vo svete aj v regióne. Žiaci mohli vidieť reálne opatrenia v areáli a zároveň sa učiť prostredníctvom konkrétnych zážitkových a zmyslových aktivít zameraných na ochranu prírody."Len nedávno Panel OSN pre biodiverzitu zverejnil správu, že až miliónu druhov rastlín a živočíchov hrozí vyhynutie. Strata biodiverzity však nie je iba otázkou cudzokrajných druhov a ďalekých krajín, mnohé druhy organizmov či ekosystémov majú problém aj u nás. Aj my na Slovensku sme zodpovední za stratu biodiverzity, rovnako ako máme aj my možnosti zmeniť svoje návyky ako žijeme. Deti sa preto učili o tom, čo je to biodivezita, ako ju ovplyvňuje klimatická zmena, čo môžeme robiť v každodennom živote, aby sme sa správali voči nášmu okoliu zodpovednejšie." hovorí Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis." Areál čistiarne odpadových odpadových vôd Rakytovce je špecifický v tom, že tu už druhý rok spolupráci s Nadáciou Ekopolis realizujeme projekt " Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch Veolia" a žiaci tu môžu vidieť reálne opatrenia, ktoré môžeme pre ochranu prírodnej rozmanitosti uskutočniť. Podujatia ako je to dnešné, žiakom pomáhajú dozvedieť sa o biodiverzite viac a ponúkajú riešenia, čo môžeme ako jednotlivci a firmy pre podporu prírodnej rozmanitosti urobiť", dodáva Slavomíra Vogelová zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.Medzinárodný deň biodiverzity / International Day for biological diversity (22. 5.) patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). Je to pripomienka prijatia a schválenia Dohovoru o biologickej diverzite , ktoré sa udialo v tento deň v r. 1992 v kenskej metropole Nairobi.