Žiaci základných škôl majú posledné dni na výber strednej školy

Bratislava 8. apríla (TASR) – Rodičia a žiaci základných škôl majú na výber strednej školy posledné dni. Prihlášky na bežné štúdium učebných či študijných odborov je potrebné odovzdať riaditeľovi základnej školy do stredy 10. apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Žiaci sa môžu hlásiť na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Platí to aj pre žiakov, ktorí sa pôvodne hlásili na strednú školu s talentovými skúškami a neuspeli na nich.V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 38.700 deviatakov. Na stredné školy sa však hlási aj časť žiakov piateho ročníka základných škôl, uchádzajú sa o osemročné štúdium na gymnáziách.uviedol rezort školstva. Stredné školy ponúkajú približne 54.000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2600 miest.Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. V súčasnosti je pre školský rok 2019/2020 vytvorených viac ako 5000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou.priblížilo ministerstvo školstva. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Tiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl Testovanie 9.Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na pondelok 13. mája, druhý termín je vo štvrtok 16. mája.informoval rezort školstva. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 18. júna.