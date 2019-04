Jedna z bánk v eurozóne nespĺňa kapitálové požiadavky ECB

Frankfurt nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 8. apríla (TASR) - Jedna z bánk v eurozóne nespĺňa kapitálové požiadavky Európskej centrálnej banky (ECB) na rok 2019. To znamená, že bude čeliť obmedzeniam pri výplate dividend investorom a odmien manažmentu. Ukázala to v pondelok výročná prezentácia ECB.ECB v prezentácii o stave najvýznamnejších veriteľov v eurozóne nemenovala žiadnu z bánk. Dokument ukázal mierny nárast kapitálových požiadaviek oproti predchádzajúcemu roku, keďže vplyvktoré ECB zaviedla počas finančnej krízy, sa postupne znižuje.Analytici pozorne sledujú kapitálové požiadavky ECB, pretože každá banka, ktorá ich nesplní, čelí limitom na dividendy a odmeny, a tlaku na zvýšenie kapitálu.Väčšina zo 119 bánk pod dohľadom ECB mala viac základného kapitálu Tier 1 (CET1), ako požadovali úrady pre dohľad. Štyri však len s ťažkosťami dosiahli požadovanú úroveň a jedna ju nesplnila, ukázala prezentácia ECB.Centrálna banka v správe pre tlač skonštatovala, že najvýznamnejšie inštitúcie v eurozóne už majú úroveň kapitálu a tzv. finančných vankúšov nad požadovanou úrovňou.Vlani ECB vyzvala taliansku spoločnosť Carige, aby získala viac kapitálu od akcionárov, ale nepodarilo sa jej to, keďže najväčší akcionár sa v poslednej chvíli stiahol. V súčasnosti banku spravuje administrátor ECB a hľadá kupcov.ECB v rámci procesu analýzy a revízie odovzdala trom bankám požiadavky na zvýšenie likvidity, čo zrejme znamená, že si budú musieť odložiť bokom viac hotovosti, napríklad vo forme devízových rezerv.