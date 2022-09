Žiadatelia o eurofondy už nebudú musieť cestovať do Bratislavy, Remišovej ministerstvo otvára sieť regionálnych centier po Slovensku

Nový koncept služieb

Administratívna pomoc žiadateľom

Vyrovnávanie regionálnych rozdielov

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Žiadatelia o eurofondy a dotácie v regiónoch už nebudú musieť cestovať do Bratislavy a obiehať úrady a ministerstvá. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR otvára sieť siedmich Regionálnych centier v krajských mestách, ktoré prinesú komplexný servis a poradenstvo pod jednou strechou.Prvé Regionálne centrum otvorili v pondelok v Nitre na Farskej 7. Postupne pribudnú poradenské centrá v Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.„Pre žiadateľov o eurofondy a dotácie prinášame úplne nový koncept služieb, aby sa podpora dostala čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú. Oslovili sme aj ostatné ministerstvá, ktoré čerpajú eurofondy, aby sa do nášho projektu zapojili,“ uviedla v pondelok vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová Regionálne centrá sú podľa jej slov súčasťou najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska, ktorú rezort odštartoval pre nové programové obdobie 2021 – 2027.Pomoc žiadateľom bude poskytovať 30 pracovníkov. Okrem desiatich pracovníkov ministerstva investícií budú v nitrianskom Regionálnom centre poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu pre verejné obstarávanie.Potenciálny žiadateľ dostane v Regionálnom centre informácie o fondoch Európskej únie, o možnostiach získania finančných prostriedkov z grantov, všetkých aktuálnych i pripravovaných výzvach v rámci Programu Slovensko či iných zdrojov v rámci regionálneho rozvoja.Všetci aktéri v regiónoch vrátane miest, obcí, univerzít, mimovládnych organizácií či podnikateľov sa tak môžu ľahšie orientovať v podmienkach, ako získať podporu pre svoje projekty. Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz v dobiehajúcom programovom období 2014 - 2020 do Nitrianskeho kraja 111 miliónov eur na 192 projektov.Vďaka eurofondom sa podarilo opraviť viac ako 255 km ciest druhej a tretej triedy, vybudovať vyše 32 kilometrov cyklotrás, zrekonštruovať a zmodernizovať 56 materských a 53 základných škôl.Dotácie z regionálneho rozvoja pomohli oživiť destinácie cestovného ruchu pod hradom Gýmeš, posilnila sa cykloturistika a agroturistika v Zlatnej na Ostrove, zrekonštruovalo sa zdravotné stredisko v obciach Rybník a Krúšovce.Celkovo bolo v Nitrianskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 48 projektov za takmer 1,32 milióna eur.V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko - Slovensko bolo podporených 47 projektov za 45 miliónov eur. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska podporujú v rámci Nitrianskeho kraja v aktuálnom programovom období 2014 – 2021 celkovo 12 projektov za 3,1 milióna eur.