|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 5.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2025
Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov
Česká strana Motoristi, s ktorej podporou ráta šéf víťazného hnutia ANO Andrej Babiš pri zostavení jednofarebnej vlády, s takým riešením nesúhlasí a chce byť súčasťou ...
Zdieľať
5.10.2025 (SITA.sk) - Česká strana Motoristi, s ktorej podporou ráta šéf víťazného hnutia ANO Andrej Babiš pri zostavení jednofarebnej vlády, s takým riešením nesúhlasí a chce byť súčasťou vlády. Pre web Novinky to povedal člen vyjednávacieho tímu Motoristov Boris Šťastný.
„Prezentovali sme to už pred voľbami. Motoristi jasne povedali, že ak voliči rozdajú karty tak, že Motoristi budú mať šancu zasahovať do budúcej politiky tejto krajiny, tak si prajeme, aby to bolo na pôdoryse koaličného vládnutia. V tomto ohľade majú Motoristi ambíciu zasadnúť v budúcej vláde, to bezpochyby," uviedol Šťastný.
„Motoristi už v kampani prezentovali, že jednou z hlavných priorít je odmietnutie nových zelených daní Európskej únie ETS2, ktoré by brutálnym spôsobom o desiatky tisíc korún ročne zdraželi všetkým domácnostiam život. Ďalšou prioritou je odmietnutie migračného paktu," odpovedal Šťastný na otázku, akým oblastiam by sa chceli vo vláde venovať.
Zdroj: SITA.sk - Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Prezentovali sme to už pred voľbami. Motoristi jasne povedali, že ak voliči rozdajú karty tak, že Motoristi budú mať šancu zasahovať do budúcej politiky tejto krajiny, tak si prajeme, aby to bolo na pôdoryse koaličného vládnutia. V tomto ohľade majú Motoristi ambíciu zasadnúť v budúcej vláde, to bezpochyby," uviedol Šťastný.
„Motoristi už v kampani prezentovali, že jednou z hlavných priorít je odmietnutie nových zelených daní Európskej únie ETS2, ktoré by brutálnym spôsobom o desiatky tisíc korún ročne zdraželi všetkým domácnostiam život. Ďalšou prioritou je odmietnutie migračného paktu," odpovedal Šťastný na otázku, akým oblastiam by sa chceli vo vláde venovať.
Zdroj: SITA.sk - Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenské firmy riešia dilemu, ako na pracovnom trhu udržať generáciu Z aj starších zamestnancov
Slovenské firmy riešia dilemu, ako na pracovnom trhu udržať generáciu Z aj starších zamestnancov
<< predchádzajúci článok
V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“ a jeho triumf posilňuje euroskeptický tábor, píšu v Rusku
V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“ a jeho triumf posilňuje euroskeptický tábor, píšu v Rusku