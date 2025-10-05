Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. októbra 2025

Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov


Tagy: Parlamentné voľby v Česku voľby v Česku

Česká strana Motoristi, s ktorej podporou ráta šéf víťazného hnutia ANO Andrej Babiš pri zostavení jednofarebnej vlády, s takým riešením nesúhlasí a chce byť súčasťou ...



Zdieľať
czech_republic_election_91016 676x451 5.10.2025 (SITA.sk) - Česká strana Motoristi, s ktorej podporou ráta šéf víťazného hnutia ANO Andrej Babiš pri zostavení jednofarebnej vlády, s takým riešením nesúhlasí a chce byť súčasťou vlády. Pre web Novinky to povedal člen vyjednávacieho tímu Motoristov Boris Šťastný.


„Prezentovali sme to už pred voľbami. Motoristi jasne povedali, že ak voliči rozdajú karty tak, že Motoristi budú mať šancu zasahovať do budúcej politiky tejto krajiny, tak si prajeme, aby to bolo na pôdoryse koaličného vládnutia. V tomto ohľade majú Motoristi ambíciu zasadnúť v budúcej vláde, to bezpochyby," uviedol Šťastný.

„Motoristi už v kampani prezentovali, že jednou z hlavných priorít je odmietnutie nových zelených daní Európskej únie ETS2, ktoré by brutálnym spôsobom o desiatky tisíc korún ročne zdraželi všetkým domácnostiam život. Ďalšou prioritou je odmietnutie migračného paktu," odpovedal Šťastný na otázku, akým oblastiam by sa chceli vo vláde venovať.



Zdroj: SITA.sk - Žiadna tichá podpora, chceme do Babišovej vlády, hovorí člen vyjednávacieho tímu Motoristov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby v Česku voľby v Česku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenské firmy riešia dilemu, ako na pracovnom trhu udržať generáciu Z aj starších zamestnancov
<< predchádzajúci článok
V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“ a jeho triumf posilňuje euroskeptický tábor, píšu v Rusku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 