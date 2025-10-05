|
05. októbra 2025
V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“ a jeho triumf posilňuje euroskeptický tábor, píšu v Rusku
Od volebného víťazstva hnutia ANO Andreja Babiša očakávajú ruské médiá zmenu v českej zahraničnej politike vrátane prístupu k pomoci Ukrajine, všíma si portál ...
5.10.2025 (SITA.sk) - Od volebného víťazstva hnutia ANO Andreja Babiša očakávajú ruské médiá zmenu v českej zahraničnej politike vrátane prístupu k pomoci Ukrajine, všíma si portál Novinky.cz.
„Žije Varšavská zmluva? V Českej republike vyhráva voľby ‚agent Kremľa‘," hovorí titulok článku ruského webu Argumenty a fakty. Ruský web pripomenul, že Babiš v predvolebnej kampani stavil okrem iného na protiukrajinskú rétoriku, keď hovoril o ukončení vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine. „V tomto ohľade je ANO solidárne s postojom, ktorý zaujímajú vlády Maďarska a Slovenska," citujú Novinky ruské médium.
Podľa denníka Komsomoľskaja pravda príde s Babišom zmena v zahraničnej politike a „ochladenie vzťahu k vojenskej pomoci Kyjevu“. „Víťazstvo ANO posilňuje euroskeptický tábor a kurz Prahy sa pravdepodobne stane ‚pragmatickejším': Menej nadšenia pre sankčný program a pre vojenskú pomoci Kyjevu,“ cituje český portál Komsomoľskuju pravdu.
Zdroj: SITA.sk - V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“ a jeho triumf posilňuje euroskeptický tábor, píšu v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
