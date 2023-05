Žiadne podsvetie, žiaden nátlak, nič! Vyhlásil Rusko na súde v kauze prípravy vraždy Klaus Volzovej

Žiadne podsvetie

Únos Volzovej

Prepis podielu v Markíze

Finančný prospech zo smrti





Rusko je právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Takisto čelí procesu v súvislosti so subvenčným podvodom týkajúcim sa azylového centra Maják nádeje.





4.5.2023 (SITA.sk) - Pred senátom Okresného súdu Bratislava II v štvrtok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy podnikateľky Silvie Klaus Volzovej. Súd sa niekoľko hodín zaoberal listinnými dôkazmi navrhnutými prokuratúrou.Ako však skonštatoval obžalovaný, bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko , listiny nepreukazujú jeho údajný zámer ani dôvod zavraždiť poškodenú. Naopak, dokazujú podľa neho nezákonné spôsoby, akými voči nemu jeho bývalá obchodné partnerka Volzová postupovala.Rusko napríklad poukázal na valné zhromaždenie z leta 1996, kde Volzová navrhla jeho odvolanie z pozície konateľa Markízy. Uviedol pri tom, že na predmetnom zhromaždení sa nezúčastnil, pretože mu Volzová tvrdila, že nebude. Rusko to označil za podvodné konanie.„Súd tento zápis nikdy nevykonal," zdôraznil. Zároveň doplnil, že sa vtedy ocitol v krízovej situácii a ak by chcel niečo podniknúť voči Volzovej, logiku by to malo vtedy a nie až o rok, ako to tvrdí obžaloba. Rusko však trvá na tom, že všetky problémy riešil právnou cestou. „Žiadne podsvetie, žiaden nátlak, nič!" vyhlásil.Prokurátor Michal Šúrek takisto prečítal notárske vyhlásenie spísané v januári 1998 v rakúskom Hainburgu. V ňom Volzová uvádza, že keby došlo k vlastníckej zmene v Markíze, bolo by to proti jej vôli.Rusko však tvrdí, že toto vyhlásenie súvisí s tým, že mesiac pred tým uznala dlh voči spoločnosti Gamatex a následne „dostala ochranku, aby si to nerozmyslela". "Uznala fiktívnu pohľadávku kriminálnym spôsobom," skonštatoval s tým, že predmetné vyhlásenie bolo jej poistkou.Pojednávanie bude pokračovať 15. júna čítaním ďalších listín. Obhajca Ruska Marek Para po pojednávaní pre médiá povedal, že ešte zvážia aj navrhnutie výsluchu ďalších svedkov.Obžalobe v tejto veci okrem Ruska čelia aj odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák Róbert Lališ , prezývaný Kýbeľ. Prípad sa prejednáva za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody od mája 2019.Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Klaus Volzovú uniesli, donútili ju prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili.Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Klaus Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Klaus Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska, a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval Rusko.Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Klaus Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Klaus Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.