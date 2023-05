Vlčanov odchod z funkcie je podľa Remišovej to najmenej, mal by sa vzdať miliónovej dotácie

4.5.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová je toho názoru, že dočasne poverený minister pôdohospopodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčan by sa mal vzdať nároku na miliónovú dotáciu pre svoju firmu. Uviedla to vo svojom stanovisku k Vlčanovej kauze s dotáciou pre jeho firmu.Remišová si myslí, že jeho odchod z funkcie šéfa agrorezortu je to najmenej a občanom nepomôže, ak odíde aj s dotáciou. Vrátenie dotácie by podľa nej bolo pre nich signálom, že to s dôveryhodným spravovaním rezortu a verejných financií myslí vážne.Samuel Vlčan požiada o uvoľnenie z funkcie povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Spoločnosť Reko Recycling spol. s r. o., ktorej som spolumajiteľ, je v posledných hodinách horúcou témou, útokom a terčom predvolebnej kampane opozičnej strany Smer – sociálna demokracia, ale aj podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej,“ povedal Vlčan.