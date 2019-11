Žiadny kontakt medzi Marianom K. a R. Ficom neexistoval, tvrdí R. Raši

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. novembra (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši je presvedčený, že žiadna komunikácia a dohoda medzi obvineným Marianom K. a expremiérom Robertom Ficom, ktorú naznačuje nahrávka Mariana K. s podnikateľom Michalom Suchobom, neexistuje. Povedal to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Vicepremiér opätovne vyzval k zverejneniu celej údajnej komunikácie obvineného Mariana K. a prevereniu jej autenticity.upozornil.Priznal, že hovšetko, čo sa v údajných komunikáciách Mariana K. zverejnilo a verí tomu, že sa ešte objavovať bude.zdôraznil.Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban v súvislosti so zverejnenou nahrávkou medzi Marianom K. a Suchobom upozornil, že je dôvod zvolávať Bezpečnostnú radu štátu. Zdôvodnil to tým, že Suchoba a jeho firma dodávala informačné systémy finančnej správe.naznačil.