Žiarivé a trblietavé kúsky značky F&F z Vás spravia kráľovnú večera!

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Netrpezlivo odpočítavate posledné dni starého roka a neviete sa dočkať záverečnej párty – Silvestra? Či už ho strávite vo Vašom obľúbenom podniku, alebo len na súkromnej oslave v kruhu rodiny a priateľov, verte, že Váš outfit musí byť dokonalý. Veď predsa každá poriadna párty má svoju vlastnú hviezdu večera. A tento rok ňou môžete byť vďaka F&F práve Vy!Silvestrovská noc sa vyznačuje svojou bujarou zábavou a, samozrejme, tradičnými ohňostrojmi. Preneste kúsok svetla a žiary aj do svojho outfitu a buďte neprehliadnuteľná. V zimnej kolekcii F&F teraz nájdete trblietavé topy a blúzky vo farbách ako zlatá, strieborná, smaragdová zelená či nestarnúca čierna. Doplňte ich elegantnými nohavicami a o pozornosť počas celého večera máte postarané.Ak ste zástankyňou pohodlnejších šiat, nezúfajte. V kolekcii nájdete aj niekoľko takýchto kúskov, ktoré rýchlo vyriešia dilemu čo si obliecť na záverečnú oslavu roka. Pre elegantnejšie dámy si módna značka F&F pripravila aj niekoľko nohavicových kostýmov, ktoré sa stávajú top trendom posledných rokov. Zahrajte to na mužskú nôtu, stavte na kostým a cíťte sa po celý večer pohodlne a príťažlivo zároveň. Ak zvolíte rafinovanú farbu kostýmu ako ružová, v dave dokonale vyniknete. Poslednú párty roka si hlavne poriadne užite, zahoďte akékoľvek starosti starého roka a vykročte do nového tou správnou nohou!Viac informácii na https://tesco.sk/ff/ Informačný servis