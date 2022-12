Pokračuje súd v kauze tábora Chachaland. Spolužiačka Danovej videla bozkávanie aj nevhodné SMS

Navštevovala ho na izbe

Nevhodná komunikácia





Roman Paulíny čelí obžalobe zo sexuálneho zneužívania. Podľa prokuratúry mal totiž vzťah s bývalou účastníčkou tábora Katarínou Danovou v období rokov 2003 až 2006. Na začiatku predmetného obdobia malo dievča 13 rokov. O prípade hovorila Katarína Danová verejne až v dospelosti. Roman Paulíny vinu odmieta s tým, že išlo len o kamarátsky vzťah.





6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Okresného súdu Bratislava II v utorok pokračuje hlavné pojednávanie s režisérom a bývalým vedúcim detského tábora Chachaland Romanom Paulínym, ktorý je stíhaný pre údajný pomer s maloletou účastníčkou tábora Katarínou Danovou.Spomedzi šiestich predvolaných svedkov pred súdom vypovedala aj bývalá spolužiačka Danovej zo základnej školy Alexandra. Podľa jej výpovede sa jej Danová zverila v roku 2004, keď mala 13 rokov, že má priateľa Romana a ten má 40 rokov.Danová sa podľa svedkyne najskôr javila zaľúbená, pričom bola napríklad svedkom toho, ako sa bozkávali v kine. Neskôr išla na odporúčanie Danovej aj do Chachalandu. Danová pritom podľa nej navštevovala obžalovaného na izbe.„Čo sa tam dialo, to neviem," povedala svedkyňa. Zároveň uviedla, že poškodená mala v rámci tábora pre vzťah s Romanom Paulínym rôzne výhody.Danová podľa svedkyne neskôr uviedla, že s Romanom Paulínym sa chce rozísť, ten to však odmietol.„Písal jej SMS, že si ublíži, že sa zabije," uviedla svedkyňa. Takisto doplnila, že s obžalovaným neskôr sama komunikovala cez mobilné aplikácie, pričom on sa jej pýtal na jej sexuálne skúsenosti a intímnosti.„Povedal, že je lepšie začínať so sexuálnym životom skôr," povedala s tým, že neskôr s ním komunikáciu ukončila.