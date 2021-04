Zibanejad gólmi výrazne prispel k triumfu Rangers, tromi hetrikmi sa vyrovnal Gáboríkovi (video)

V klube mu patrí tretia priečka

K postupu im chýbajú štyri body





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mika Zibanejad je až tretí najlepší strelec New York Rangers v tejto sezóne NHL a v tabuľke kanonierov celej súťaže mu s 19 gólmi patrí 24. priečka. Lenže čo sa týka dosiahnutých hetrikov, 28-ročný Švéd s iránskymi predkami je najlepší zo všetkých. V nedeľu v Madison Square Garden streli tri góly do bránky Buffala a výrazne prispel k triumfu NY Rangers 6:3.Predtým dosiahol aj dva hetriky proti Philadelphii v dňoch 17. a 25. marca. Celkovo od 17. marca nazbieral v 22 zápasoch 16 gólov, predtým v 27 dueloch prekonal súperových brankárov dovedna len trikrát."Mal som aj lepšie zápasy ako bol ten dnešný, hoci som v nich nedal tri góly. Puk sa tentoraz rozhodol, že bude smerovať do bránky súpera, preto som sa snažil veľa strieľať," zhodnotil Mika Zibanejad na webe NHL. Počas 24 striedaní a vyše 17 minút na ľade mal až 7 streleckých pokusov na bránku Sabres."Dôležití sú aj spoluhráči a tí moji sú skvelí. Keď mi prihrajú Alexis Lafreniere a Pavel Bučnevič, ja už len poprosím Boha, aby mi pomohol trafiť to do bránky," doplnil Zibanejad, juniorský aj seniorský majster sveta v drese švédskej reprezentácie.V drese NY Rangers nazbieral počas piatich rokov už šesť zápasov s minimálne tromi gólmi na konte, čím sa zaradil na tretiu priečku klubovej histórie. Viac ich majú v drese Newyorčanov z MSG na konte iba Rod Gilbert (7) a Bill Cook (9). Naposledy pred Zibanejadom dosiahol tri hetriky v jednej sezóne v tíme NY Rangers Marián Gáborík v ročníku 2010/2011.Slovenský rýchlik na korčuliach 14. novembra 2010 strelil tri góly Edmontonu a pridal aj asistenciu, 2. decembra 2010 mal rovnako bilanciu 3+1 proti NY Islanders a 19. januára 2011 pri suverénnom triumfe nad Torontom 7:0 strelil dokonca štyri góly aj s jednou asistenciou.Hokejisti NY Rangers aj vďaka Zibanejadovi vyhrali sedem z ostatných desiatich zápasov a v tabuľke Východnej divízie NHL zaostávajú o 4 body za poslednou postupovou - štvrtou priečkou, ktorá patrí hráčom Bostonu. Ďalší zápas NY Rangers - Buffalo je na programe v utorok opäť na ľade MSG.