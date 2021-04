Nadal ovládol 12-krát turnaj v Barcelone, proti Tsitsipasovi odohral najdlhšie finále na dva sety (video)

Nadal vedie historické štatistiky

Náročné finále

Posunul sa na druhé miesto

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rafael Nadal je síce fanúšik futbalistov Realu Madrid, ale jeho najobľúbenejší tenisový turnaj v Španielsku je ten v Barcelone. V nedeľu na podujatí Barcelona Open Banc Sabadell 34-ročný rodák z Manacoru na ostrove Malorka dobyl dvanásty miestny titul, keď vo finále zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:7 (6), 7:5.Strhujúce finále trvalo 3:38 h a Nadal v desiatom geme tretieho setu za stavu 4:5 a 30:40 odvrátil súperov mečbal. Potom sa nadýchol k rozhodujúcemu obratu a sériou troch získaných gemov priklonil víťazstvo na svoju stranu.Kráľ antuky a víťaz nedávneho turnaja v Monte Carle predviedli na barcelonskej antuke najdlhšie finále na hlavnom okruhu ATP, odkedy sa začalo v roku 1991 hrávať iba na dva víťazné sety. Nadal si pripísal 61. titul na svojom obľúbenom najpomalšom povrchu a suverénne vedie historické štatistiky.Druhý v poradí Argentínčan Guillermo Vilas má 49 titulov na antuke. V zápasovej bilancii s Tsitsipasom si Nadal polepšil na 7:2, vo finále v Barcelone ho zdolal už aj v roku 2018. V hlavnom meste Katalánska sa prvýkrát tešil z titulu vo dvojhre už v roku 2005."Nikdy predtým som neodohral také náročné finále na tomto turnaji. Víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa, keďže môj súper predtým triumfoval v Monte Carle a na ceste do finále nestratil ani set. Ja som sa počas týždňa postupne zlepšoval, čo potvrdzuje toto víťazstvo," skonštatoval Rafael Nadal podľa webu ATP Tour.Tsitsipas mal pred finálovým duelom v tomto roku na antuke bilanciu 9-0 na zápasy a 17-0 na sety. "Je to o prijatí výzvy a poznaní toho, že občas treba zabojovať ako inokedy, lebo hra nejde podľa predstáv. Treba každý deň premýšľať nad zlepšením a hľadať riešenia. A to som aj urobil," doplnil Nadal.Energický ľavák sa v rebríčku ATP posunul z tretieho na druhé miesto pred Rusa Daniila Medvedeva. Tsitsipas zostal piaty. Na čele je naďalej Srb Novak Djokovič. Okrem 12 barcelonských vlastní Nadal dvojciferný počet titulov už len na dvoch ďalších antukových turnajoch. Jedenásť ich vybojoval v Monte Carle a rekordných trinásť na Roland Garros v Paríži."Už len možnosť hra v Barcelone po ročnej prestávke znamená pre mňa veľmi veľa. A zároveň si vážim aj to, že som mohol nastúpiť pred divákmi. Všetkým veľmi pekne ďakujem za podporu počas celej kariéry," doplnil Nadal.