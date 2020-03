Zibanejad sa blysol piatimi gólmi, Halák vychytal triumf Bostonu a Pánik dvakrát asistoval (video)

Ovečkin strelil dva góly

Halák zneškodnil 32 z 33 striel

Výsledky - NHL



6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Až sedem slovenských hokejistov sa predstavilo vo štvrtkových zápasoch zámorskej NHL. Narastajúcu formu potvrdil útočník Richard Pánik, ktorý vôbec prvýkrát v sezóne bodoval v troch dueloch po sebe.Proti New Yorku Rangers sa zaskvel dvoma asistenciami, hoci na ľade strávil len necelých deväť minút. Okrem toho raz vystrelil na bránku a zablokoval dve strely súperových hráčov.Ani prínos martinského rodáka však Washingtonu na výhru nestačil, "Caps" prehrali 5:6 po predĺžení.V Madison Square Garden predviedol úžasné predstavenie Švéd Mika Zibanejad. Dvadsaťšesťročný útočník strelil päť gólov, čo sa mu v profilige podarilo po prvý raz."Myslím si, že dnes ma puk sledoval. Pozrite sa na góly, boli to neuveriteľné akcie. Bol som v správny čas na správnom mieste. Úprimne, viac ma však teší, že sme vyhrali. Musíme pokračovať v tejto hre, ktorá vieme, že nás robí úspešnými. Tento zápas si budem pamätať veľmi dlho," povedal Mika Zibanejad, cituje ho oficiálny web NHL.Zibanejad svojim výkonom zatienil aj dvojgólového Alexandra Ovečkina, ktorý sa v tabuľke strelcov dotiahol na lídra Davida Pastrňáka (47). Naposledy strelil päť gólov v NHL fínsky forvard Patrik Laine, bolo to ešte v novembri 2018 vo farbách Winnipegu.V histórii New Yorku Rangers sa niečo podobné podarilo iba dvom hráčom - Markovi Pavelichovi a Donovi Murdochovi. Zároveň je Zibanejad prvým hráčom od roku 1996, ktorý strelil v zápase NHL päť gólov, vrátane toho rozhodujúceho v predĺžení.Veľký podiel na výhre Bostonu na ľade Floridy 2:1 po predĺžení mal brankár Jaroslav Halák, ktorý zneškodnil 32 z 33 striel súpera. V 27. min ho prekonal iba kanadský obranca Mackenzie Weegar. Bratislavský rodák sa zaskvel aj v predĺžení, keď si poradil s únikom Aleksandra Barkova."Vedel som, kto ide proti mne. V nájazdoch je to jeden z najlepších hráčov v lige. Snažil som sa zostať s ním a neurobiť prvý pohyb. Neviem, kto ho ešte atakoval (David Krejčí, pozn.), ale odviedol dobrú prácu," povedal Halák. Zdeno Chára pri svojom 1551. zápase v základnej časti NHL nebodoval, no odohral viac než 23 minút.Vo štvrtok sa v akcii predstavili aj ďalší štyria slovenskí obrancovia. Erik Černák sa už v úvodnej minúte duelu proti Montrealu, ktorému chýbal zranený Tomáš Tatar, podieľal asistenciou na víťaznom góle Victora Hedmana. Rodák z Košíc pri výhre 4:0 dosiahol siedmu gólovú prihrávku v sezóne.Zvyšní jeho krajania nebodovali. Dallas s Andrejom Sekerom prehral v Nashville 0:2, Christián Jaroš odohral necelých osem minút pri výhre Ottawy nad New Yorkom Islanders 4:3 a Martin Marinčin nezabránil prehre Toronta na ľade Los Angeles 0:1 po samostatných nájazdoch.* Zdeno Chára odohral 23:13 min, 1 strela na bránku, 2 "hity", 2 zablokované strely* Jaroslav Halák (obaja Boston) zneškodnil 32 z 33 striel súpera, úspešnosť zákrokov 97%* Richard Pánik (Washington) odohral 8:57 min, 2 asistencie, 2 plusové body, 1 strela na bránku, 2 zablokované strely* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:17 min, 1 asistencia, 2 plusové body, 2 trestné minúty, 2 "hity", 1 zablokovaná strela* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 7:21 min* Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:33 min, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela* Martin Marinčin (Toronto) odohral 15:10 min, 2 strely na bránku, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty