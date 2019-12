Zidane bol po remíze vo Valencii spokojný: Nikdy sa nevzdávame

Na snímke tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid v nedeľu nevyužili príležitosť bodovo sa odpútať na čele tabuľky La Ligy od Barcelony, keď na ihrisku Valencie iba remizovali 1:1. Napriek tomu z trávnika odchádzali spokojní, pred stredajším El Clasicom sa dobre naladili.Kráľovský veľkoklub po góle Carlosa Solera v 78. minúte nemusel získať ani bod, no v závere vrhol všetky sily do útoku. V poslednej akcii zápasu mohol najprv vyrovnať po rohovom kope brankár hostí Thibaut Courtois, no jeho hlavičku s námahou vyrazil jeho náprotivok Jaume Domenech. Lopta si v následnej skrumáži našla Karima Benzemu a ten nezaváhal.vyhlásil po zápase tréner hostí Zinedine Zidane.Real vstúpil do stretnutia aktívne, no postupom času jeho výkon až do gólu Valencie upadal.uviedol Zidane pre klubovú webstránku."Biely balet" aj FC Barcelona majú na čele tabuľky zhodne 35 bodov, no Katalánci majú lepšie skóre. Valencia bojuje o miesta zaručujúce účasť v európskych pohárových súťažiach, po víkendových zápasoch 17. kola je ôsma, no iba štyri body za štvrtým Getafe. "povedal po zápase domácim reportérom strelec jediného gólu Valencie Carlos Soler.