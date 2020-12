Zidane chce do Realu Madrid priviesť zo Salzburgu maďarského mladíka Szoboszlaia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2020 - Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Zinedine Zidane by chcel v januári priviezť do mužstva maďarského stredopoliara Dominika Szoboszlaia z rakúskeho Salzburgu.Podľa nemeckého denníka Bild už dokonca Zidane telefonoval s talentovaným 20-ročným hráčom.Dosiaľ sa v súvislosti so Szoboszlaiom najčastejšie hovorilo o transfere do nemeckého Lipska.