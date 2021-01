Židovská obec sa obáva vytratenia prokurátorov zameraných na extrémizmus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia židovskej obce majú obavy, že pripravovaná reorganizácia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) bude mať za dôsledok vytratenie špecializácie prokurátorov zameraných na extrémizmus. V tlačovej správe to uviedol prezident židovskej humanitárnej organizácie B´nai B´rith Tolerancia Peter Werner.Reagoval tým na tlačovú konferenciu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku z 20. januára, na ktorej odznelo, že prokurátori z oddelenia extrémistickej kriminality sa majú v budúcnosti podieľať na práci zložiek zaoberajúcich sa organizovaným zločinom.„Dlhodobé zanedbávanie odporu voči extrémizmu malo za následok znecitlivenie slovenskej spoločnosti do tej miery, že extrémisti nielen získali značnú podporu, ale boli zvolení do slovenského parlamentu. Preto B´nai B´rith Tolerancia privítala legislatívne zmeny, ktoré pripravilo ministerstvo spravodlivosti v rokoch 2016 až 2017. Výsledkom týchto zmien bolo aj zriadenie oddelenia extrémistickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry," ozrejmil Werner.Spomínané zmeny priniesli podľa neho výrazný pokrok v popieraní extrémizmu a hajlovanie na verejnosti, šírenie extrémistických príspevkov či skrytá propagácia nacistických a rasistických symbolov začali byť postihované vďaka zmenám, vysokej odbornosti prokurátorov a ich špecializácii výlučne na oblasť extrémizmu. Pripravovaná reorganizácia ÚŠP však podľa neho vysiela signál, že boj proti extrémizmu už nie je prioritou orgánov činných v trestnom konaní.