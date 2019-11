Židovský týždenník vyzýva britských nežidov, aby nevolili Corbyna

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. novembra (TASR) - Najvplyvnejšie židovské noviny v Británii vyzvali britských voličov, aby v parlamentných voľbách nepodporili hlavnú opozičnú Labouristickú stranu a jej predsedu Jeremyho Corbyna označili za "antisemitu". Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Týždenník Jewish Chronicle totiž vo štvrtok zverejnil na sociálnej sieti Twitter titulnú stranu svojho vydania, ktoré sa do predaja dostane v piatok a v ktorom je výzva určenáJewish Chronicle týchto britských voličov nežidovského pôvodu vyzýva, aby v decembrových voľbách odmietli dať svoj hlas labouristom a ich lídrovi Corbynovi a vystúpili takCorbyn totiž od svojho zvolenia do čela Labouristickej strany v roku 2015 čelí opakovaným obvineniam, že vo svojej strane toleruje prejavy antisemitizmu, uviedla agentúra DPA s tým, že labouristi sa dôrazne zasadzujú za práva Palestínčanov a desaťročia kritizujú izraelskú vládu za jej politiku.Pre tento postoj Labouristickú stranu opustilo viacero dlhoročných členov, naposledy to v polovici októbra bola Louise Ellmanová, ktorá o Corbynovi nadôvažok deklarovala, že podľa jej názoru nie je schopný zastávať funkciu predsedu vlády.Ellmanová sa angažovala v hnutí Jewish Labour Movement, zastupujúcom členov Strany práce židovského pôvodu. Toto hnutie minulý týždeň oznámilo, že pred voľbami vypísanými na 12. decembra nebude viesť obvyklú kampaň a podporí len vybraných labouristických kandidátov a len vo výnimočných prípadoch.Jeremy Corbyn v auguste roku 2018 priznal, že jeho strana má "reálny problém" s antisemitizmom i že príliš váhal s disciplinárnym potrestaním previnilcov. Vyhlásil vtedy tiež, že jeho prioritou je opäť si získať dôveru židovskej komunity v Británii.Tento zámer sa mu však nepodarilo splniť, lebo podľa prieskumu, ktorý vo svojom najnovšom vydaní citoval aj Jewish Chronicle, Corbyna za antisemitu považuje až 87 percent britských židov.Noviny židovskej komunity v Británii Corbyna obvinili aj z "rasistických názorov" a vyvolávania strachu v radoch etnickej menšiny. Vyčítajú mu tiež, že palestínske organizácie - ako islamistické hnutie Hamas, ktorého, - označuje zaJewish Chronicle napísal, že, ktorú pri riešení prejavov antisemitizmu v strane prejavili Corbyn i zvyšok vedenia, bola pre ich aktérov skôr podporou a povzbudením.