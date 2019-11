Vymieňať figúrky nestačí, reagujú na M. Glváča PS/Spolu a Za ľudí

Na archívnej snímke (vľavo) Miroslav Beblavý (SPOLU-OD) a Michal Truban (Progresívne Slovensko). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vymieňať figúrky nestačí. V reakcii na odstúpenie Martina Glváča (Smer-SD) z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR to uviedli hlavní predstavitelia mimoparlamentnej strany Za ľudí a koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD.Líder strany Za ľudí Andrej Kiska vyhlásil, že vymeniť "jedného" nestačí. Kauzy strany Smer-SD a jej ľudí sú podľa neho neudržateľné.napísal na sociálnej sieti Kiska.Michal Truban z koalície PS/Spolu na margo Glváčovho odstúpenia uviedol, žemá zmysel.skonštatoval na sociálnej sieti.Glváč vo štvrtok oznámil, že končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Tvrdí, že tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných voľbách zvíťazila. Glváč mal v parlamente koncom októbra čeliť odvolávaniu pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslancom sa však nepodarilo schváliť program mimoriadnej schôdze. Následne verejnosť informoval, že svoje rozhodnutie čoskoro oznámi.Komunikáciu medzi Glváčom a Marianom K. cez aplikáciu Viber zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho z nej vyplýva, že mal Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdil, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Rovnako poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou.Smer-SD v reakcii na Glváčovo odstúpenie okrem iného opozičným politikom pripomenul, že teraz je rad na nich.