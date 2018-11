Žiga: Diskusia o celoročnom čase ešte prebehne

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. novembra (TASR) - Diskusia o celoročnom čase ešte prebehne, návrh ministra práce bol len predbežný. V diskusii TV Markíza Na telo to povedal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), ktorý by podľa svojich slov preferoval skôr letný čas. Pripomenul, že v hre je aj rakúsky návrh, že sa zmena odloží na rok 2021.vyhlásil. V tejto súvislosti informoval, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) dostal úlohu, aby tieto otázky konzultoval so svojimi partnermi na rade ministrov.Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS) súhlasil, že ide o polarizujúcu tému a dôležité je, aby susedné štáty postupovali jednotne.myslí si.Podľa Galka tiež ide o pseudoproblém, ktorý Európska komisia predhodila štátom, aby ukázala, že sa nevedia zhodnúť ani na banalite.myslí si poslanec.