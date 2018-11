Žiga: Post ministra financií by som odmietol, nie je to však aktuálne

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ak by minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) dostal po prípadnom odchode Petra Kažimíra (Smer-SD) do Národnej banky Slovenska ponuku stať sa ministrom financií, odmietol by ju. Povedal to v diskusii TV Markíza Na telo. Táto otázka však podľa neho nie je aktuálna.vyhlásil Žiga.