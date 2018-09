Žiga: MH Manažment je technicky pripravený na zrušenie

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 26. septembra (TASR) - Právny pokračovateľ niekdajšieho Fondu národného majetku (FNM) SR, akciová spoločnosť MH Manažment, jepripravený na zrušenie. Je však ešte potrebné politické rozhodnutie. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Čas na politickú diskusiu sa podľa neho nájde do konca tohto roka.priblížil minister hospodárstva. Súdne spory súvisiace s organizáciou, prípadne nesprivatizovaný majetok, by mohli po ukončení činnosti MH Manažmentu prejsť do správy rezortných ministerstiev.povedal.dodal.