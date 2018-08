Žiga: Najvyššou prioritou je zachovať tranzit plynu cez Ukrajinu a SR

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) v Berlíne rokoval s nemeckým partnerom Petrom Almaierom. Hlavnou témou bola energetika, vzájomné ekonomické vzťahy a prípadné zavedenie cla na automobily USA. Slovenský minister pozval svojho nemeckého partnera na jesenné rokovanie šéfov rezortov hospodárstva V4. Informoval o tom odbor komunikácie MH SR.Minister hospodárstva zdôraznil, že Slovensko si cení postoj a aktivity Nemecka k zachovaniu tranzitu plynu do Európy cez Ukrajinu.zdôraznil Žiga. Slovensko v tejto súvislosti podporuje rokovania o budúcnosti tranzitu plynu cez Ukrajinu za účasti predstaviteľov Európskej komisie (EK), Ruska, Ukrajiny a Nemecka. Nemecký minister na rokovaní ocenil úlohu Slovenska pri zásobovaní Ukrajiny plynom reverzným spôsobom.Slovensko ako predsedajúca krajina Vyšehradskej štvorky pripravuje na jeseň stretnutie ministrov hospodárstva krajín V4, na ktorom by sa malo hovoriť aj o avizovanom prípadnom zavedení ciel na dovoz automobilov z EÚ do USA. Keďže pre Nemecko, rovnako ako pre Slovensko, je automobilový priemysel strategickou oblasťou ekonomiky, minister Žiga pozval na rokovania v Bratislave aj nemeckého kolegu. Minister Žiga považuje. V otázke možných protiopatrení je pre Slovensko dôležitý spoločný a koordinovaný postup členských krajín EÚ a EK. Obaja ministri súčasne ocenili vysokú mieru vzájomných hospodárskych vzťahov a korektnú spoluprácu.Minister hospodárstva SR bol v Berlíne na jednodňovej pracovnej ceste, okrem rokovaní s nemeckým ministrom hospodárstva a energetiky rokoval aj s predstaviteľmi Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory. Hospodárske vzťahy medzi SR a Nemeckom sú podľa MH SR na vysokej bilaterálnej úrovni. Nemecko je od roku 1998 najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska vo vývoze, ako aj v dovoze tovarov a služieb a kľúčovým investorom v našej krajine. Na Slovensku pôsobí približne 500 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú zhruba 100.000 ľudí.