Žiga:Nemám informáciu o tom, že by automobilky chceli redukovať výrobu

Na snímke montážna linka v závode automobilky Jaguar Land Rover. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. januára (TASR) - Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) nemá informáciu, že by slovenské automobilky chceli redukovať výrobu. Ako uviedol v stredu po rokovaní vlády pre médiá, vie, že slovenské automobilky teraz zvažujú novú líniu elektromobility a v rámci toho budú preskupovať nejaké pracovné sily a prostriedky smerom do tejto oblasti, ale oficiálnu informáciu o redukcii výroby nemá.Minister si nemyslí, že by pripravované opatrenia automobiliek boli prípravou na brexit. Skôr si myslí, že sa očakáva nejaké spomalenie ekonomiky.povedal Žiga. Zároveň zdôraznil pripravenosť na rokovania nielen so zástupcami automobilového priemyslu, ale aj s ostatnými podnikateľskými subjektmi, v prípade potreby im aj v rámci možností pomôcť.