Polícia hľadá zlodejov, ktorí okradli ženu v športovom obchode

Zvolenskí policajti hľadajú zlodejov, ktorí ešte pred vianočnými sviatkami v obchode okradli ženu z Janovej Lehoty. O pomoc pri stotožnení osôb žiada polícia aj verejnosť. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 23. januára (TASR) - Zvolenskí policajti hľadajú zlodejov, ktorí ešte pred vianočnými sviatkami v obchode okradli ženu z Janovej Lehoty. O pomoc pri stotožnení osôb žiada polícia aj verejnosť.Ženu okradli 22. decembra 2018 v čase od 12. do 12.20 h v predajni so športovým tovarom vo zvolenskej časti Západ. Zlodej využil jej nepozornosť a z kabelky, ktorú mala prevesenú cez plece, jej ukradol peňaženku. Mala v nej osobné doklady, doklady od vozidla, bankomatové karty a peniaze.Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici Mária Faltániová v stredu informovala, že podozrivé osoby zachytil kamerový systém.Ide o muža vo veku 50 až 60 rokov, s prešedivelými krátkymi vlasmi. Oblečené mal tmavé nohavice, béžové tričko a tmavý dlhý kabát, obuté mal čierne topánky. Žena má približne 30 rokov a má polodlhé vlnité hnedé vlasy. Oblečené mala modré rifle, ružovú zimnú bundu, na hlave mala čiernu čiapku.dodala Faltániová s tým, že akékoľvek informácie, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osôb, môžu svedkovia oznámiť na linku tiesňového volania č. 158, osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru (PZ) alebo prostredníctvom facebookovej stránky PZ.