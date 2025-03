Žiga v Štrasburgu diskutoval o demokracii a násilí na politikoch, pripomenul aj atentát na Fica

Atentát na demokraciu

Jediné možné riešenie je spoločenská dohoda

21.3.2025 (SITA.sk) - Podpredseda Národnej rady SR poverený jej vedením Peter Žiga Hlas-SD ) diskutoval na Konferencii Rady Európy Štrasburgu o témach ochrany demokracie násilia na politikoch V rámci svojho vystúpenia v piatkovom diskusnom paneli, ktorý sa venoval priamo problematike násilia páchaného voči politikom, pripomenul minuloročný útok na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ).Podľa jeho slov streľba fanatika pre politické názory bola doslova atentátom na demokraciu, pri ktorom premiér Robert Fico takmer prišiel o život. "Do veľkej miery sa na radikalizácii podpisujú samotní politici a ich metódy práce," uviedol Žiga.Zdôraznil, že hlavne samotní politici by mali ísť vo svojom správaní príkladom, pretože ľudia majú tendenciu napodobňovať správanie politických predstaviteľov a práve podľa nich vnímajú, čo je dovolené a čo je normálne. "Je to napríklad vtedy, keď odmietajú uznať výsledky volieb a agresívnou formou napádajú svojich politických protivníkov," dodal.Ako ďalej povedal, formálnym odsúdením atentátu na predsedu vlády bolo uznesenie, ktoré národná rada pod jeho vedením jednomyseľne prijala. "Opozičné strany, ktorých výhrady k predsedovi vlády atentátnik verejne zdieľal, utlmili svoje verejné aktivity," pripomenul.Zároveň tiež vyjadril presvedčenie, že bez sebareflexie a návratu k normálnej a kultivovanej diskusii nebude možné vrátiť do spoločnosti pokoj."Jediné možné riešenie je spoločenská dohoda na slušnosti a tolerancii pri dodržiavaní pravidiel, aby sme žili v pokojnej a civilizovanej spoločnosti, ktorá odsúdi agresivitu a násilie ako niečo absolútne neprijateľné," uzavrel svoje vystúpenie.V rámci ďalších panelových diskusií sa predsedovia parlamentov zaoberali otázkami slobody prejavu, ktorá čelí rastúcim hrozbám v dôsledku polarizácie spoločnosti, šírenia nenávisti na sociálnych sieťach a cielených dezinformačných kampaní. Vystupujúci zdôraznili potrebu posilniť mechanizmy ochrany novinárov a verejne činných osôb pred zastrašovaním a útokmi.