Žiga verí, že sa Rusko s Ukrajinou dohodne na ďalších dodávkach plynu

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) verí, že rokovania Ruska a Ukrajiny o novej zmluve na dodávky ruského plynu dopadnú úspešne a ruský plyn potečie na Ukrajinu bez obmedzení. Krach rokovaní by mohol ohroziť aj dodávky ruského plynu na Slovensko, povedal to Žiga v stredu po rokovaní vlády.uviedol Žiga. Posledné informácie z rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a EÚ za účasti eurokomisára Maroša Šefčoviča podľa ministra. V závere týždňa sa Žiga zúčastní na rokovaní medzivládnej komisie v Rusku, kde sa chce o zmluve o dodávkach plynu z Ruska na Ukrajinu informovať.Súčasná zmluva medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom vyprší 31. decembra. Na ostatné rokovanie ukrajinská strana prišla už aj so šéfom spoločnosti LLC, ktorá bude mať na starosti tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy. Podľa Šefčoviča by mala Ukrajina presne aplikovať všetky európske normy a nová firma LLC by mala byť plne certifikovaným operátorom už v decembri tohto roku.