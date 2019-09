VIDEO: Biela noc sa rozrastá, piaty ročník potrvá tri dni

Archívna snímka z medzinárodného multižánrového festivalu súčasného umenia Biela noc. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku sa rozrastá, 5. ročník Bielej noci potrvá v Bratislave tri dni - od piatka do nedele (27. - 29. 9.). Spolu so sprievodným programom predstaví takmer 50 rôznych inštalácií, diel od domácich umelcov a ich kolegov z Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska, Kanady, Británie, Austrálie aj Brazílie.informovala v stredu na tlačovej konferencii Zuzana Pacáková, riaditeľka festivalu.Na Bielu noc sa po dvoch rokoch vráti britský vizuálny umelec Luke Jerram, ktorý predstaví svoje najnovšie dielo Gaia, 7-metrovú svietiacu zemeguľu. Novú inštaláciu autoportrét Circle Head uvedie slovenský výtvarník Viktor Frešo. Neprehliadnuteľné dielo bude súčasťou tzv. vodnej trasy, odhalené bude počas slávnostného otvorenia festivalu.povedala pre TASR Pacáková. Na festival príde aj brazílske umelecké duo VJ Suave, každý večer po zotmení nasadne na svoj nákladný bicykel s projektorom a spustia hodinovú mobilnú performance veselých autorských ilustrácií.S novinkou zavítajú do Bratislavy nemeckí umelci Plastique Fantastique, ktorí na Bielej noci oslávia 20. výročie založenia skupiny uvedením monumentálneho diela Veľká hmota (The Big Mass) na Hlavnom námestí.vysvetlila Pacáková k dielu, ktoré reaguje na ekologické problémy. V Kunsthalle bude vystavená zázračná pilulka proti extrémizmu. V Sade Janka Kráľa budú môcť návštevníci obdivovať objekt Axiom, ktorý tam umiestni Austrálčan Kit Webster. Tvorí ho 700.000 svetelných bodov a podľa organizátorov je to najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii Bielej noci na Slovensku.Zo slovenských umelcov sa na festivale premiérovo predstaví Lucia Luptákova s experimentálnym dielom inštalovaným na Šafárikovom námestí v priestore verejných toaliet. Ako vysvetlila pre TASR, dielo vo funkcionalistickej architektúre nazvané Keď svietim, tak som, vytvorí s pomocou hmly, svetla, peny a zvukov:Festival pripravil aj program pre deti. Čaká ich zážitok v podobe rakety z vesmírnych komiksov, ktorá "zaparkuje" na strechu River Parku, mýtická chobotnica, ktorej chápadlá obsadia Sklad č. 7, interaktívna tieňohra priamo na nádvorí Primaciálneho paláca i projekcia vodného sveta na pilier Starého mosta.Organizátori Bielej noci odporúčajú návštevníkom festivalu preštudovať si program dopredu a zvážiť, ktoré časy sú pre nich ideálnejšie.dodala Pacáková. S orientáciou v programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s popismi diel, interaktívnou mapou a notifikáciami.