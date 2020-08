Žilina ani Ružomberok, v prvom predkole Európskej ligy uspela len Dunajská Streda

Len jediný Slovák v zostave

Zaslúžený gól

Zápas mali pod kontrolou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na európskej futbalovej scéne zo slovenského pohľadu takmer nič nové. Z troch zástupcov v prvom predkole Európskej ligy 2020/2021 si postup vybojoval jediný. V špeciálnom formáte jedného zápasu kto z koho uspel na ihrisku súpera iba FC DAC 1904 Dunajská Streda Futbalisti zo Žitného ostrova zvíťazili na Islande nad miestnym FH Hafnarfjördur 2:0 a môžu sa tešiť na pondelkový žreb 2. predkola. Tam sa určite nepredstavia hráči MŠK Žilina , ktorí podľahli vo Walese tímu The New Saints FC 1:3 po predĺžení. Rovnako dieru do Európy neurobil MFK Ružomberok , vo Švajčiarsku podľahol tímu Servette Ženeva rozdielom triedy 0:3.Česť slovenského futbalu vo štvrtkových zápasoch 1. predkola EL zachraňovala Dunajská Streda, ktorá na Islande nastúpila s dvoma Maďarmi, dvoma Chorvátmi, dvoma Panamčanmi, ale len jedným Slovákom v základnej zostave.Aktuálny líder Fortuna ligy si dobrú formu preniesol aj tisícky kilometrov na sever Európy do 10-stupňového islandského leta. Po góloch Andriju Baliča z 23. a Erica Ramíreza zo 76. min zverenci nemeckého trénera Bernda Storcka splnili úlohu favorita."Polárne svetlo nad Islandom malo vo štvrtok večer žlto-modrú farbu. Gól v každom z oboch polčasov a postup do septembrového 2. predkola. Veríme, že ešte niekoľko štvrtkových termínov zostane obsadených vo vašom jesennom diári," nadchol sa facebookový profil FK DAC 1904.Po chvíli pragmatickejšie doplnil: "Tretia účasť v rade v Európskej lige premenená na tretí postup do 2. predkola. Úlohu favorita sme zvládli. Po jednoznačnom prvom polčase sme sa v druhom dejstve trochu hľadali, no počas celých deväťdesiatich minút sme držali zápas pod kontrolou. Tešíme sa na pokračovanie európskeho dobrodružstva."Jediným slovenským futbalistom v základe Bernda Storcka bol stopér Dominik Kružliak a aj odohral celý zápas. Na trávnik sa dostal aj Andrej Fábry, ktorý v 71. min vystriedal Marka Divkoviča."V prvom polčase sme boli lepší a zaslúžene sme strelili gól. Na nie až tak kvalitnom trávniku sa nám občas ťažko kombinovalo. Často to bolo o osobných súbojoch, v nich sme obstáli. Na chvíľu sme síce vypadli z rytmu, ale v závere sme ho opäť našli, čo potvrdil upokojujúcim gólom Ramírez. Dostali sme sa aj do ďalších veľkých šancí. Naše víťazstvo je zaslúžené,“ uviedol Dominik Kružliak, cituje ho denník Šport.Dunajská Streda mala zápas na Islande pod kontrolou, domáci tím nechala vystreliť na svoju bránku jediný raz. Sebavedomí hostia si pripísali osem streleckých pokusov medzi žrde, v držaní lopty mali prevahu 57% - 43%."Od prvých minút sme kontrolovali hru. Odohrali sme perfektný zápas. Boli sme lepší, snažili sme sa hrať náš futbal. Dominovali sme aj napriek tomu, že sme hrali proti silnému mužstvu, ktoré je tretie v islandskej lige," uviedol tréner Dunajskej Stredy Storck na klubovom webe.Bývalý obranca Borussie Dortmund ešte povzbudzujúco dodal: "Sme veľmi šťastní z postupu do 2. predkola. Aj hráčom som prízvukoval, že práve pre toto dreli celý rok a je super, že teraz prišla odmena. Postup je výborný pre nás, ale aj pre fanúšikov a celý klub.“