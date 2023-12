Žilina neprehrala v Niké lige od konca septembra, po výhre nad Trnavou si upevnila druhú priečku

Hralo sa o druhé miesto v lige

9.12.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Žiliny ťahajú v najvyššej domácej súťaži peknú šnúru, neprehrali totiž od konca septembra.Zverenci trénera Jaroslava Hyneka si pripísali tri body aj v 17. kole, domácim triumfom 1:0 nad Spartakom Trnava si upevnili druhú priečku tabuľky.K vedúcemu Slovanu Bratislava sa "šošoni" priblížili na rozdiel jediného bodu, no obhajca titulu má ešte k dobru sobotňajší zápas v Podbrezovej.Piatkový triumf zariadil gólom ghanský legionár Samuel Mawuena Gidi tesne pred polčasovou prestávkou."Zápas sa hral v pokročilom zimnom čase, napriek tomu bolo ihrisko fantasticky pripravené a oba tímy mohli hrať futbal. Hralo sa o druhé miesto, čo bolo samo o sebe motivačným faktorom a bolo sa na čo pozerať. Chceli sme doma vyhrať, keďže s týmto realizačným tímom sme Spartak ešte nezdolali, hoci sme k tomu nemali ďaleko. Dnes sme boli efektívnejší, hoci zápas bol pomerne vyrovnaný. Dali sme gól do šatne, čo nás povzbudilo. Upravili sme niektoré veci v útoku a kládli dôraz na defenzívu, čím sme uhájili výhru 1:0. Mrzí ma, že sme boli zbrklí v situáciách, kedy sme mohli rozhodnúť zápas a to nás trápi dlhší čas, hoci sa tomu na tréningoch venujeme. Sme radi, že sme vyhrali, bol to skvelý zápas, pre nás výborný výsledok a sme naozaj šťastní," zhodnotil kouč Hynek podľa oficiálneho webu súťaže.Pred duelom pod Dubňom ťahal Spartak šnúru piatich triumfov, u tabuľkového suseda však nevyužil šancu na návrat na druhú pozíciu hodnotenia. Na Žilinu stráca už päť bodov."Bol to vyrovnaný a ťažký zápas pre oba tímy, v takýchto stretnutiach je dôležité, kto dá prvý gól. Mohli sme ho dať my, šancu tam mal Bukata, no nedal. V nadstavenom čase sme dostali gól, čo bol pre nás najhorší čas a Žilinu to povzbudilo. V druhom polčase sme si už nedokázali vypracovať toľko šestnástkových akcií a hoci sme v závere mali tlak, tak sme nemali gólové šance. Po veľmi dlhom čase sme nedokázali dať gól, preto skončila aj naša séria vonku bez prehry," uviedol tréner Michal Gašparík Pre jeho zverencov to bola vôbec prvá ligová prehra u súpera v tejto sezóne, predtým naposledy v I. lige prehrali vonku ešte koncom apríla.V sobotu sú na programe ďalšie tri stretnutia 17. kola. Michalovce hostia Skalicu, do Podbrezovej cestuje Slovan Bratislava a Zlaté Moravce privítajú Košice.Zo soboty na nedeľu preložili súboj Ružomberka proti Banskej Bystrici, dôvodom je podmočenie časti ihriska pod Čebraťom. Na nedeľu je naplánovaný aj súboj medzi Dunajskej Stredy proti Trenčínu.