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10. júla 2026
Žilina nestrelila gól a podľa trénera v Splite neukázala svoj potenciál. Odveta bude náročná
Futbalisti Žiliny začali európske vystúpenie v novej sezóne prehrou v Splite 0:2. Slovenský vstup do nového ročníka európskych pohárových súťaží vo futbale sa nevydaril. Hráči MŠK Žilina ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Žiliny začali európske vystúpenie v novej sezóne prehrou v Splite 0:2.
Slovenský vstup do nového ročníka európskych pohárových súťaží vo futbale sa nevydaril. Hráči MŠK Žilina prehrali v chorvátskom Splite s miestnym Hajdukom 0:2 (0:1) v prvom zápase 1. kvalifikačného kola Európskej ligy.
Odveta je na programe vo štvrtok 16. júla od 20.30 h v Žiline.
V deviatej minúte sa na štadióne Poljud odohrala situácia, ktorá mohla nakloniť zápas v prospech Žiliny, ale nestalo sa. Po rýchlom prechode do útoku Michal Faško vysunul Timoteja Hranicu, ale krídelník hostí zoči-voči brankárovi Hajduku Tonimu Siličovi minul bránku domácich.
V 22. min sa zaskvel domáci mladík Roko Brajkovič, ktorý utešenou strelou do šibenice prekonal svojho rovesníka Jakuba Badžgoňa. Potom predviedli Chorváti "malú domov", keď lopta len o centimetre minula opustenú bránku Hajduku.
Na 2:0 pre domácich mohol zvýšiť Michele Šego, ale sám pred Badžgoňom nedostal loptu za jeho chrbát. Krátko po zmene strán to však už prišlo.
Hajduk si poistil náskok v 49. min, keď strelil druhý gól chorvátskeho vicemajstra Dalisson de Almeida. Brazílčan so španielskym pasom prekonal Badžgoňa "obaľovačkou" poza brániacich hráčov Žiliny. Ďalšie góly už neprišli, hoci minimálne Marko Roginič mohol znížiť na 1:2 z pohľadu hostí. Vyše 22 000 domácich divákov odchádzalo domov spokojných.
"Domáci zvíťazili zaslúžene. O to viac ma mrzí, že prvých 25 minút sme ich dokázali udržať na dištanc, vytvorili sme si gólovú šancu, no potom sme prestali hrať. Nedostupovali sme k súperovým hráčom tak, ako sme mali, a stratili sme sebadôveru vo veciach, ktoré sú pre nás prirodzené. Nezahrali sme na hranici svojich možností, čo ma rovnako hnevá," uviedol tréner Pavol Staňo na klubovom webe MŠK Žilina.
Pred 17 rokmi Žilina vyhrala v Splite nad Hajdukom (1:0) a spečatila vtedy postup do play-off Európskej ligy. Teraz bude mať veľa práce, aby sa jej to podarilo v domácom prostredí. Musí streliť aspoň dva góly a neinkasovať, ak chce zápas doviesť do predĺženia, resp. neskôr penaltového rozstrelu.
"Vieme hrať lepšie a verím, že doma sa predstavíme v oveľa lepšom svetle. Pod Dubňom to bude naša reakcia na dnešný výkon. Každý odovzdá maximum a verím, že moje mužstvo predvedie oveľa kvalitnejší zápas," dodal tréner MŠK Žilina.
Brankár Badžgoň rovnako burcuje svojich spoluhráčov pred odvetou v domácom prostredí.
"Každý z nás musí pridať ešte viac, pretože len tak dokážeme zdolať súperov takejto kvality. Málokto z nás hral pred takou kulisou, v takej atmosfére a navyše v zápase s takým významom. Ak nám táto skúsenosť mala prísť, verím, že nám pomôže smerom k domácej odvete. Zápas si dôkladne rozanalyzujeme. Určite musíme ukázať väčšiu túžbu pobiť sa o výsledok."
Zdroj: SITA.sk - Žilina nestrelila gól a podľa trénera v Splite neukázala svoj potenciál. Odveta bude náročná © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský vstup do nového ročníka európskych pohárových súťaží vo futbale sa nevydaril. Hráči MŠK Žilina prehrali v chorvátskom Splite s miestnym Hajdukom 0:2 (0:1) v prvom zápase 1. kvalifikačného kola Európskej ligy.
Odveta je na programe vo štvrtok 16. júla od 20.30 h v Žiline.
Hranica nedal
V deviatej minúte sa na štadióne Poljud odohrala situácia, ktorá mohla nakloniť zápas v prospech Žiliny, ale nestalo sa. Po rýchlom prechode do útoku Michal Faško vysunul Timoteja Hranicu, ale krídelník hostí zoči-voči brankárovi Hajduku Tonimu Siličovi minul bránku domácich.
Brajkovič dal
V 22. min sa zaskvel domáci mladík Roko Brajkovič, ktorý utešenou strelou do šibenice prekonal svojho rovesníka Jakuba Badžgoňa. Potom predviedli Chorváti "malú domov", keď lopta len o centimetre minula opustenú bránku Hajduku.
Na 2:0 pre domácich mohol zvýšiť Michele Šego, ale sám pred Badžgoňom nedostal loptu za jeho chrbát. Krátko po zmene strán to však už prišlo.
Poistený náskok
Hajduk si poistil náskok v 49. min, keď strelil druhý gól chorvátskeho vicemajstra Dalisson de Almeida. Brazílčan so španielskym pasom prekonal Badžgoňa "obaľovačkou" poza brániacich hráčov Žiliny. Ďalšie góly už neprišli, hoci minimálne Marko Roginič mohol znížiť na 1:2 z pohľadu hostí. Vyše 22 000 domácich divákov odchádzalo domov spokojných.
Nedostupovali k hráčom
"Domáci zvíťazili zaslúžene. O to viac ma mrzí, že prvých 25 minút sme ich dokázali udržať na dištanc, vytvorili sme si gólovú šancu, no potom sme prestali hrať. Nedostupovali sme k súperovým hráčom tak, ako sme mali, a stratili sme sebadôveru vo veciach, ktoré sú pre nás prirodzené. Nezahrali sme na hranici svojich možností, čo ma rovnako hnevá," uviedol tréner Pavol Staňo na klubovom webe MŠK Žilina.
Pred rokmi vyhrali
Pred 17 rokmi Žilina vyhrala v Splite nad Hajdukom (1:0) a spečatila vtedy postup do play-off Európskej ligy. Teraz bude mať veľa práce, aby sa jej to podarilo v domácom prostredí. Musí streliť aspoň dva góly a neinkasovať, ak chce zápas doviesť do predĺženia, resp. neskôr penaltového rozstrelu.
"Vieme hrať lepšie a verím, že doma sa predstavíme v oveľa lepšom svetle. Pod Dubňom to bude naša reakcia na dnešný výkon. Každý odovzdá maximum a verím, že moje mužstvo predvedie oveľa kvalitnejší zápas," dodal tréner MŠK Žilina.
Každý musí pridať
Brankár Badžgoň rovnako burcuje svojich spoluhráčov pred odvetou v domácom prostredí.
"Každý z nás musí pridať ešte viac, pretože len tak dokážeme zdolať súperov takejto kvality. Málokto z nás hral pred takou kulisou, v takej atmosfére a navyše v zápase s takým významom. Ak nám táto skúsenosť mala prísť, verím, že nám pomôže smerom k domácej odvete. Zápas si dôkladne rozanalyzujeme. Určite musíme ukázať väčšiu túžbu pobiť sa o výsledok."
Zdroj: SITA.sk - Žilina nestrelila gól a podľa trénera v Splite neukázala svoj potenciál. Odveta bude náročná © SITA Všetky práva vyhradené.
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