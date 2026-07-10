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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Mbappé strelil ôsmy gól, Dembélé piaty a Maroko žiadny. Francúzi sú v semifinále tretíkrát za sebou – VIDEO


Tagy: francúzsky útočník Gól MS vo futbale 2026 postup do semifinále Štvrťfinále

Kylian Mbappé strelil ôsmy gól na MS 2026 a naďalej útočí na korunu kráľa strelcov. Z dvoch semifinalistov predchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale mohol tentoraz postúpiť do štvorky ...



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mbappe 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Kylian Mbappé strelil ôsmy gól na MS 2026 a naďalej útočí na korunu kráľa strelcov.


Z dvoch semifinalistov predchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale mohol tentoraz postúpiť do štvorky najlepších len jeden.

Africko-európska konfrontácia v prvom štvrťfinále MS 2026 sa skončila víťazstvom Francúzska nad Marokom 2:0 (0:0). Rovnaký výsledok sa zrodil a v Katare 2022, ale v semifinálovej fáze. Francúzi si v semifinále počkajú na víťaza piatkového zápasu Španielsko - Belgicko.

Po bezgólovom prvom polčase sa na Gillette Stadium vo Foxborough všetko podstatné udialo v priebehu ôsmich minút po hodine hry. O smrtiace sérum pre odolných Maročanov sa postarala dvojica najväčších útočných hviezd Francúzska. Najprv Kylian Mbappé krásnou strelou z hranice šestnástky obstrelil obrancov súpera aj dovtedy skvelého brankára Yassina Bounua.

Spolu dali 13 gólov


O osem minút neskôr napriahol úradujúci držiteľ Zlatej lopty Dembélé a pečatil na 2:0 pre Francúzsko. V podaní Mbappého to bol ôsmy a Dembélého piaty gól na MS 2026. Prvý menovaný sa delí o líderskú pozíciu v boji o kráľa strelcov s Lionelom Messim.

"Dostali sme sa tretíkrát za sebou do semifinále, ale stále máme čo dosahovať. Ak by som nemal v tíme skvelých hráčov, nedostali by sme sa do záverečných bojov. Je to ich robota a skvelá vizitka," vyhlásil tréner Francúzska Didier Deschamps.

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Penalta bez energie


Mbappé okrem streleného gólu na seba upozornil ešte minimálne dvakrát. V 28. min nechal vyniknúť brankára Bounoua pri pokutovom kope, ktorý zahral akoby ležérne a bez energie.

"Mbappé pred svojím pokusom zadrobčil, prerušil pôvodný pohyb a nakoniec vyslal na bránku Maroka takú slabú strelu, že s ňou Bounoue nemal problémy po tom, čo správne určil stranu strely," uviedol web iDnes.cz.

Malý problém s členkom


V poslednej štvrťhodine Mbappé šiel predčasne dolu z ihriska s podozrením na zranenie členka. Nič vážne však za tým hľadať netreba, aspoň podľa jeho slov.

"Je to len malý problém, cítim sa dobre. Mateta ma vystriedal, lebo v danom momente bol na tom lepšie zdravotne ako ja. Je vždy dobré, keď do záverečných minút môže ísť čerstvý hráč," skonštatoval Mbappé.

Ešte dlhá cesta


Na margo šiesteho víťazného zápasu na MS 2026 a postupu do semifinále dodal:

"Sme v semifinále, ale stále je pred nami dlhá cesta. Máme toho za sebou veľa a niečo sme už dosiahli, ale to, čo nás čaká, bude ešte náročnejšie. Samozrejme, budeme pripravení," cituje Mbappého AFP.



Výsledok prvého štvrťfinálového zápasu na MS 2026 vo futbale:
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0) - hralo sa vo Foxborough pri Bostone

Zostávajúci program štvrťfinále:
Španielsko - Belgicko (10. 7./ 21.00 h SELČ, Inglewood)
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Argentína - Švajčiarsko (12. 7. / 3.00 h SELČ, Kansas City)


Zdroj: SITA.sk - Mbappé strelil ôsmy gól, Dembélé piaty a Maroko žiadny. Francúzi sú v semifinále tretíkrát za sebou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzsky útočník Gól MS vo futbale 2026 postup do semifinále Štvrťfinále
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